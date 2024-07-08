Виробник спорткарів McLaren випустив електросамокат (фото) — Finance.ua

Виробник спорткарів McLaren випустив електросамокат (фото) Сьогодні 02:48 — Технології&Авто

Виробник спорткарів McLaren випустив електросамокат (фото)

Pure Electric і McLaren об’єднали зусилля і представили колекцію електросамокатів Pure x McLaren 2024.

Електросамокат Pure X McLaren стилізований під фірмовий спорткар McLaren. Він оснащений електродвигуном до 710 Вт, максимальна швидкість до 25 км/год, заряду батареї вистачить до 49 км.

Конструкція з легкою алюмінієвою рамою витримує до 120 кг, власна вага 16,2 кг.

Має 10-дюймові безкамерні шини, бокові підставки для ніг, складне кермо і підставки.

Функції включають барабанну систему гальмування, стабілізацію кермового управління, круїз-контроль і захист електроніки IP65.

Ціна в Великобританії — £899 ($1148). Перша партія електросамокатів уже розпродана.

Зазначимо, McLaren Automotive Limited — британський виробник спортивних автомобілів, що є частиною McLaren Group, до якої також входять команда Формули-1 та кілька технологічних компаній. У 1989 році був створений підрозділ McLaren Cars для виробництва «цивільних» спортивних автомобілів, базуючись на технологіях, розроблених для гоночних болідів Формули-1.

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