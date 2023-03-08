Виробник шин Michelin продасть російські активи місцевому дистриб'ютору — Finance.ua

Виробник шин Michelin продасть російські активи місцевому дистриб'ютору Сьогодні 01:57 — Фондовий ринок

Один із провідних виробників шин у світі, французька Michelin Group, знайшла покупця на завод у підмосковному Давидово, який простоє з початку повномасштабної війни.

Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників газети, актив купить дистриб’ютор цієї та інших шинних марок ТОВ «Пауер Інтернешнл-шини».

«Спочатку Michelin мала намір продати активи в рф локальному менеджменту, але у звітності за 2022 рік допустила участь третьої сторони, повідомивши про поточні переговори. Передбачуваний покупець з минулого року ввозить у рф шини китайської марки Hifly, і аналітики вважають, що ця співпраця може допомогти перезапустити завод», — йдеться у статті.

Зазначається, що угода з продажу російських активів Michelin близька до завершення.

У Michelin газеті сказали, що власник розглядає можливий продаж активів у Росії, відмовившись коментувати можливого покупця і перспективи майданчика в Підмосков’ї. У ТОВ «Пауер Інтернешнл-шини» не відповіли на запит видання.

"Майданчик Michelin у Давидово (Підмосков’я) запрацював 2004 року і став першим прикладом інвестицій глобальних виробників шин у росію.

Потужність майданчика становить від 1,5-2 млн шин на рік, в основному для легкових автомобілів. Випускалися як літні, так і зимові шини, частина продукції експортувалася (зараз санкції ЄС забороняють ввезення шин з РФ). Випуск у РФ становив 1% від загального виробництва Michelin і 2% від обсягу продажів. Майданчик простоює із середини березня", — йдеться у статті.

Економічна Правда За матеріалами:

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