Виробник розкішних годинників презентував незвичайний суперкар — Finance.ua

Виробник розкішних годинників презентував незвичайний суперкар
Виробник розкішних годинників Bulgari представив концепт-кар Aluminium Vision GT. Як і суперкар Genesis X Gran Berlinetta, його зможуть протестувати всі гравці автосимулятора Gran Turismo 7.
Про це розповіли на сайті Carscoops.
Франшиза відеоігор Gran Turismo відзначає 10-річчя своєї програми Vision GT. Ця ініціатива стала платформою для великих автовиробників, які створюють віртуальні концепт-кари.
Разом із Aluminium Vision GT було показано наручний годинник Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition. Він натхненний оригінальною моделлю, випущеною 1998 року, і буде доступний у двох кольорах — жовтому й антрацитовому.
Концепт-кар Aluminium Vision GT отримав дизайн у ретростилі. Він має клиноподібний кузов із широкими колісними арками та невелике вітрове скло спереду.
Спереду встановлені тонкі денні ходові вогні та приховані фари, що розташовані по центру кузова. Колісні диски отримали аеродинамічний дизайн.
В інтер'єрі розміщені два спортивні сидіння. Приладова панель виконана в стилі годинника Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition.
Характеристики концепт-кара поки тримають у секреті. Суперкар стане доступний у Gran Turismo 7 тільки у 2024 році.
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