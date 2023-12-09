Виробник розкішних годинників презентував незвичайний суперкар — Finance.ua

Виробник розкішних годинників презентував незвичайний суперкар Сьогодні 01:26 — Технології&Авто

Виробник розкішних годинників презентував незвичайний суперкар, Фото: carscoops.com

Виробник розкішних годинників Bulgari представив концепт-кар Aluminium Vision GT. Як і суперкар Genesis X Gran Berlinetta, його зможуть протестувати всі гравці автосимулятора Gran Turismo 7.

Про це розповіли на сайті Carscoops.

Франшиза відеоігор Gran Turismo відзначає 10-річчя своєї програми Vision GT. Ця ініціатива стала платформою для великих автовиробників, які створюють віртуальні концепт-кари.

Фото: carscoops.com

Разом із Aluminium Vision GT було показано наручний годинник Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition. Він натхненний оригінальною моделлю, випущеною 1998 року, і буде доступний у двох кольорах — жовтому й антрацитовому.

Концепт-кар Aluminium Vision GT отримав дизайн у ретростилі. Він має клиноподібний кузов із широкими колісними арками та невелике вітрове скло спереду.

Фото: carscoops.com

Спереду встановлені тонкі денні ходові вогні та приховані фари, що розташовані по центру кузова. Колісні диски отримали аеродинамічний дизайн.

В інтер'єрі розміщені два спортивні сидіння. Приладова панель виконана в стилі годинника Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition.

Характеристики концепт-кара поки тримають у секреті. Суперкар стане доступний у Gran Turismo 7 тільки у 2024 році.

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