Виробник повідомив подробиці про нову бюджетну Toyota Camry (фото) — Finance.ua
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Виробник повідомив подробиці про нову бюджетну Toyota Camry (фото)

Технології&Авто
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Виробник повідомив подробиці про нову бюджетну Toyota Camry (фото)
Виробник повідомив подробиці про нову бюджетну Toyota Camry (фото), Фото: Toyota
Нова Toyota Camry 2024 представлена офіційно, а тепер виробник повідомив цікаві подробиці про модель. Це один з найдешевших седанів бізнес-класу з досить ефектним дизайном.
Про це пише Motor1.
Відому японську модель пропонують з економічною силовою установкою.
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На глобальному ринку буде доступний лише гібрид Toyota Camry XV80. За інформацією Motor1, у компанії так зробили спеціально.
Головний інженер проекту Марк Де Джонг (Mark DeJongh) повідомив, що гібридну силову установку THS 5 (п'яте покоління) вдалося довести до досконалості.
На його думку, гібридизація — природний процес. І компанія розробила ефективний економічний варіант.
Для світового ринку модель дебютувала в гібридному виконанні на базі 2,5-літрового бензинового двигуна.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
У передньопривідному варіанті потужність складає 228 к.с., з повнопривідною трансмісією — 235 к.с.

Скільки коштуватиме авто

У США за нову модель проситимуть щонайменше 29 495 доларів.
Але ще раніше оголосили ціну Toyota Camry XV80 для китайського ринку — 23 900 доларів.
Традиційно, в КНР машини завжди дешевші через низьку вартість праці, якість матеріалів та оснащення. До того ж там доступний малопотужний бензиновий двигун.
Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Обозреватель
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