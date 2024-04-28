Виробник повідомив подробиці про нову бюджетну Toyota Camry (фото) — Finance.ua

Виробник повідомив подробиці про нову бюджетну Toyota Camry (фото) 28.04.2024, 01:02 — Технології&Авто

Виробник повідомив подробиці про нову бюджетну Toyota Camry (фото), Фото: Toyota

Нова Toyota Camry 2024 представлена офіційно, а тепер виробник повідомив цікаві подробиці про модель. Це один з найдешевших седанів бізнес-класу з досить ефектним дизайном.

Про це пише Motor1.

Відому японську модель пропонують з економічною силовою установкою.

На глобальному ринку буде доступний лише гібрид Toyota Camry XV80. За інформацією Motor1, у компанії так зробили спеціально.

Головний інженер проекту Марк Де Джонг (Mark DeJongh) повідомив, що гібридну силову установку THS 5 (п'яте покоління) вдалося довести до досконалості.

На його думку, гібридизація — природний процес. І компанія розробила ефективний економічний варіант.

Для світового ринку модель дебютувала в гібридному виконанні на базі 2,5-літрового бензинового двигуна.

Фото: Toyota

У передньопривідному варіанті потужність складає 228 к.с., з повнопривідною трансмісією — 235 к.с.

Скільки коштуватиме авто

У США за нову модель проситимуть щонайменше 29 495 доларів.

Але ще раніше оголосили ціну Toyota Camry XV80 для китайського ринку — 23 900 доларів.

Традиційно, в КНР машини завжди дешевші через низьку вартість праці, якість матеріалів та оснащення. До того ж там доступний малопотужний бензиновий двигун.

Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.