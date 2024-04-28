Виробник повідомив подробиці про нову бюджетну Toyota Camry (фото) — Finance.ua

Виробник повідомив подробиці про нову бюджетну Toyota Camry (фото)
Нова Toyota Camry 2024 представлена офіційно, а тепер виробник повідомив цікаві подробиці про модель. Це один з найдешевших седанів бізнес-класу з досить ефектним дизайном.
Про це пише Motor1.
Відому японську модель пропонують з економічною силовою установкою.
На глобальному ринку буде доступний лише гібрид Toyota Camry XV80. За інформацією Motor1, у компанії так зробили спеціально.
Головний інженер проекту Марк Де Джонг (Mark DeJongh) повідомив, що гібридну силову установку THS 5 (п'яте покоління) вдалося довести до досконалості.
На його думку, гібридизація — природний процес. І компанія розробила ефективний економічний варіант.
Для світового ринку модель дебютувала в гібридному виконанні на базі 2,5-літрового бензинового двигуна.
У передньопривідному варіанті потужність складає 228 к.с., з повнопривідною трансмісією — 235 к.с.
Скільки коштуватиме авто
У США за нову модель проситимуть щонайменше 29 495 доларів.
Але ще раніше оголосили ціну Toyota Camry XV80 для китайського ринку — 23 900 доларів.
Традиційно, в КНР машини завжди дешевші через низьку вартість праці, якість матеріалів та оснащення. До того ж там доступний малопотужний бензиновий двигун.
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