«Водневий електромобіль» Toyota вирушить на Місяць у 2031 році — Finance.ua
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«Водневий електромобіль» Toyota вирушить на Місяць у 2031 році

Технології&Авто
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Toyota розробить новий місяцехід для Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA). Його використовуватимуть для пілотованих та безпілотних досліджень Місяця спільно з NASA.
Відповідну угоду міністр освіти, культури, спорту, науки та технологій Японії Масахіто Моріяма та член консультативної ради NASA Білл Нельсон підписали минулого тижня.
Toyota співпрацює з JAXA з 2019 року та активно просуває свій «Місячний крейсер» (Lunar Cruiser), розраховуючи відправити його на Місяць у 2031 році. По суті це герметичний електромобіль, в якому асторонавти можуть жити та працювати без скафандрів протягом місяця. Керувати автомобілем вони зможуть по 8 годин на день протягом 6 днів поспіль.
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В решту часу «Місячний крейсер» здатен переміщатися самостійно, орієнтуючись на місцевості за допомогою лідару. Передбачуваний запас ходу — 10 тисяч км. Габарити місячного всюдиходу — 6,0×5,2×3,8 метра.
«Водневий електромобіль» Toyota вирушить на Місяць у 2031 році
Для підтримки життя на борту місяцехід використовуватиме «регенеративні паливні елементи» (RFC) та сонячні батареї. Система, що працює за замкнутим циклом, забезпечить астронавтів киснем та електрикою. Протягом дня електролізна установка, використовуючи сонячну енергію, перетворюватиме воду на водень та кисень. Вночі водень за допомогою паливних елементів перетворюється на електрику. Вода, що утворюється при цьому, знову подається до електролізної установки.
За матеріалами:
autocentre.ua
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