Виробник одягу і взуття Vans, The North Face і Timberland закрив магазини в рф, але з ринку не йде — Finance.ua

Виробник одягу і взуття Vans, The North Face і Timberland закрив магазини в рф, але з ринку не йде Сьогодні 23:41 — Фондовий ринок

Виробник одягу і взуття Vans, The North Face і Timberland закрив магазини в рф, але з ринку не йде

Американський виробник одягу і взуття VF Corporation (бренди Vans, The North Face та ін.) вирішив закрити свої магазини в рф, а місцевий підрозділ перевести на оптові поставки.

Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на звітність російської структури VF Corporation ТОВ «ВФ Сі-Ай-Ес».

Зазначається, що останні точки Vans у рф закрили навесні 2023 року.

У «ВФ Сі-Ай-Ес» на запит газети не відповіли.

«VF Corporation вирішила сама розвивати в росії роздрібну мережу магазинів під маркою Vans 2020 року, викупивши магазини, що працюють під цим брендом, у свого франчайзі A3 Retail Group. За даними компанії, на кінець 2022 року в москві та санкт-петербурзі працювало 12 магазинів Vans», — нагадує видання.

Після початку повномасштабної війни в Україні VF Corporation у березні 2022 року призупинила роботу роздрібних магазинів, оптові поставки та онлайн-продажі. За підсумками 2022 року виручка «ВФ Сі-Ай-Ес» знизилася на 50,8% у річному вимірі, до 1,36 млрд руб. Чистий збиток був 306,97 млн рублів проти прибутку в 420 млн рублів 2021 року.

«У квітні цього року „ВФ Сі-Ай-Ес“ одержала першу цьогоріч декларацію відповідності на жіночий і чоловічий одяг під торговими марками The North Face, Vans, Napapijri, Dickies, Disney і Timberland, випливає з даних Росакредитації. Постачальником вказана швейцарська VF International SAGL, а виробничими майданчиками — підприємства в Японії, Китаї, Бангладеш, Малайзії, В'єтнамі, країнах ЄС. Зазначені марки не підпадають під санкції ЄС, що забороняють поставки одягу в росії дорожче €300 за одиницю товару», — додає газета.

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