Від початку війни з росії пішли вже понад 240 компаній: вони мали $59,8 млрд річного доходу — Finance.ua

Від початку війни з росії пішли вже понад 240 компаній: вони мали $59,8 млрд річного доходу Сьогодні 20:05 — Фондовий ринок

Від початку війни з росії пішли вже понад 240 компаній: вони мали $59,8 млрд річного доходу

За останній місяць з російської федерації повністю вийшли 8 міжнародних компаній, а загальна їхня кількість з початку повномасштабної війни становить 241.

Про це йдеться у дослідженні KSE Institute.

Ще 3 компанії згорнули операції в рф (загалом таких 1193), а 10 — скоротили поточні операції та призупинили нові інвестиції (498). Водночас кількість міжнародних компаній, які продовжують діяльність в росії, зросла на 60 та склала 1336.

Станом на 4 червня 241 компанія, що вже повністю вийшли з рф, у 2021 році мали щонайменше 409,5 тис. осіб персоналу, $59,8 млрд річного доходу, $27,4 млрд капіталу та $51,3 млрд активів.

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Компанії, які оголосили про повний вихід з росії, мали 255,1 тис. осіб, $46,4 млрд річного доходу, $17,8 млрд капіталу та $19,3 млрд активів, а компанії, які призупинили свою діяльність — 112,8 тис. осіб, річний дохід у $36,3 млрд, $40,7 млрд капіталу та $102 млрд активів.

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УБР За матеріалами:

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