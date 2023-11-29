Виробник люксових електромобілів Lotus Tech залучив $870 млн інвестицій — Finance.ua
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Виробник люксових електромобілів Lotus Tech залучив $870 млн інвестицій

Технології&Авто
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Виробник люксових електромобілів Lotus Tech залучив $870 млн інвестицій
Виробник люксових електромобілів Lotus Tech залучив $870 млн інвестицій
Lotus Technology, підрозділ спортивного бренду Lotus, що займається виробництвом електромобілів класу люкс, заявив, що залучив $870 млн фінансування напередодні завершення злиття з компанією L Catterton Asia Acquisition (LCAA), яка займається придбанням бланкових чеків.
Про це пише Market Screener.
Все фінансування було отримано на основі оцінки компанії в $5,5 млрд, йдеться в заяві компанії Lotus Technology зі штаб-квартирою в Китаї.
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Після закриття угоди з LCAA інвесторам будуть випущені публічні акції, в результаті чого частка акцій Lotus Technology у вільному обігу становитиме понад 19%, за винятком існуючих акціонерів LCAA, йдеться у повідомленні.
Кошти будуть використані для подальшого розвитку «автомобільних технологій наступного покоління, просування інноваційних продуктів, підтримки розширення глобальної дистриб’юторської мережі компанії, а також для загальних корпоративних цілей», — йдеться у повідомленні.
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У січні Lotus Technology заявила, що вийде на біржу в США шляхом злиття з LCAA, компанією спеціального призначення (SPAC), утвореною афілійованими особами L Catterton, інвестиційної компанії, яку підтримують імперії розкішних товарів LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy.
Lotus Technology є частиною британського виробника спортивних автомобілів Lotus Group, яким, у свою чергу, спільно володіють китайський автовиробник Geely та малайзійська Etika Automotive.
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