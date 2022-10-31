Lotus презентував потужний електрокросовер — Finance.ua

Lotus презентував потужний електрокросовер Вчора 04:55 — Технології&Авто

Lotus презентував потужний електрокросовер, Фото: mezha.media

Компанія Lotus зважилась на випуск власного кросовера Lotus Eletre. Причому — одразу повністю електричного, що дебютував одразу в трьох версіях.

По-перше, це саме Lotus Eletre: великий 5,1-метровий 612-сильний кросовер з акумулятором на 112 кВт·год, чого має вистачити на дистанцію пробігу до 600 км (WLTP).

Такий електромобіль здатен прискорюватись до сотні за 4,5 секунди та набирати максимум 258 км/год. Пневматична підвіска підтримує кліренс 187-194 мм (в залежності від розміру шин), що може регулюватись.

По-друге, одразу дебютує версія Lotus Eletre S: технічні характеристики незмінні, однак додано рухоме антикрило, преміальна аудіосистема з більшою кількістю динаміків, та інше.

Кросовер Lotus Eletre може мати різноманітні колісні диски розміром 20-23-дюйми. Й саме на полегшених 20-дюймових колесах, що пропонуються для Lotus Eletre та Lotus Eletre S, досягається максимальна дистанція пробігу 600 км.

Фото: mezha.media

Наприклад, третя версія — Lotus Eletre R — може запропонувати аналогічний акумулятор, проте лише 490 км пробігу. Адже тут зроблено максимальний акцент на потужності, керованості, динамічних якостях! Електромобіль Lotus Eletre R має 918 «коней» та 985 Нм крутного моменту, він здатен прискорюватись до «сотні» за 2,95 секунди та набирати максимум 265 км/год.

І все це — зі зручним 4- або 5-місним салоном та багажником об’ємом 611-688 літрів (в залежності від формату салону). До речі, передбачено ще 46-літровий багажник попереду, сидіння-«ковші», великий горизонтальний дисплей.

Фото: mezha.media

Орієнтовна вартість — 96-151 тис. євро.

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