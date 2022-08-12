Виробник кави Tchibo вийшов з російськго бізнесу — Finance.ua
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Виробник кави Tchibo вийшов з російськго бізнесу

Фондовий ринок
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Виробник кави Tchibo вийшов з російськго бізнесу
Виробник кави Tchibo вийшов з російськго бізнесу
Німецька компанія Tchibo GmbH — четвертий виробник кави у світі — вийшла із російського бізнесу: російська «дочка» перейшла до місцевого топ-менеджменту.
Про це пише «Комерсант».
Зазначається, що Tchibo GmbH у липні перестав володіти ТОВ «Чібо СНД», свідчать дані російського ЄДРЮО.
Новим власником бізнесу стало ТОВ «МВК» гендиректора «Чібо СНД» Михайла Ковалевського, частка «МВК» у заставі у Tchibo GmbH.
За словами джерела газети, знайомого з ситуацією, у «Чібо СНД» залишилися права на використання кавових брендів Tchibo і Davidoff до кінця 2022 року, після чого компанія має продовжити постачання кави під новим брендом.
Один із поточних варіантів — марка Gold, уточнює співрозмовник видання. Пошта «Чібо СНД» вже працює на домені gold-coffee. В офісах «Чібо СНД» та Tchibo GmbH на запитання газети не відповіли.
Tchibo називає себе четвертим виробником кави у світі та найбільшим постачальником обсмаженої кави в Німеччині, Австрії, Чехії та Угорщині. Головна компанія також займається продажем непродовольчих товарів, туристичних послуг та ін.
«Чібо СНД» випускала каву за контрактом на потужностях фабрики «Гранд-НН» у Нижегородській області та імпортувала частину продукції з іноземних майданчиків Tchibo GmbH.
За даними учасників ринку, бренд Tchibo займає близько 2,6% російського ринку кави у натуральному вираженні та 1,6% у грошах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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