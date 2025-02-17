Виробник iPhone хоче купити частку в японському автогіганті — Finance.ua

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Виробник iPhone хоче купити частку в японському автогіганті

Технології&Авто
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Виробник iPhone хоче купити частку в японському автогіганті
Виробник iPhone хоче купити частку в японському автогіганті
Тайванський технологічний гігант Foxconn, відомий як виробник iPhone для Apple, розгляне можливість придбання частки Renault в японському автоконцерні Nissan. Головна умова Foxconn — співпраця у сфері виробництва електромобілів.
Про це повідомляє Financial Times.
«У нас були переговори про придбання частки в Nissan. Купівля акцій не є нашою головною метою. Наша головна мета — співпраця», — заявив CEO Foxconn Янг Лю.
Коментарі Лю прояснюють мотиви переговорів Foxconn про інвестиції в Nissan після того, як провал переговорів про поглинання між Honda і Nissan знову відкрив можливість угоди з тайванською групою. Foxconn створює бізнес із проєктування та виробництва електромобілів для інших компаній з метою продажу їх під власними брендами, пише FT.
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«Хоча компанія вже підписала кілька контрактів з електромобільними стартапами як клієнтами, контрактні замовлення від Renault або Nissan стануть її першим партнерством з традиційним автовиробником за межами її рідного ринку Тайваню», — йдеться в матеріалі.
Лю заявив, що розраховує оголосити про угоду про співпрацю протягом одного-двох місяців, а серед автовиробників, які ведуть переговори з Foxconn щодо контрактних замовлень, фігурують Renault, Nissan і Honda.
Компанія Nissan опинилася під жорстким тиском через конкуренцію з боку Китаю та невдачі на ринку гібридних автомобілів у США. У рамках плану з реструктуризації Nissan має намір скоротити 9000 робочих місць і п’яту частину виробничих потужностей. За словами обізнаних джерел, провал переговорів з Honda, які могли б призвести до створення четвертої за величиною автомобільної групи у світі, був викликаний інтересом Foxconn до Nissan.
Renault скорочує свою частку в Nissan з моменту радикальної реструктуризації їхнього альянсу в 2023 році. Компанія володіє 36% акцій японського виробника і хоче продати 18,7%.
За матеріалами:
НВ
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