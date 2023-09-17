Виробник електромобілів NIO показав свій перший смартфон — Finance.ua

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Виробник електромобілів NIO показав свій перший смартфон

Фондовий ринок
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Виробник електромобілів NIO показав свій перший смартфон
Виробник електромобілів NIO показав свій перший смартфон
З’явилися офіційні рендери NIO Phone — першого смартфона від китайського виробника електромобілів. Про це повідомляє Gizmochina.
Реальний пристрій був у руках співробітника NIO. NIO Phone отримав ліцензії на доступ до мережі та буде доступний у двох конфігураціях. Він має використовувати технологію UWB для розширених можливостей дистанційного керування. Це свідчить про те, що NIO сподівається залучити власників транспортних засобів NIO як свою цільову аудиторію.
NIO Phone представляють як високопродуктивний пристрій з орієнтовною ціною $690-$969. Його тестування показало результат в AnTuTu — 1 360 974 бали, конкуруючи з пристроями на Snapdragon 8+ Gen 1. Однак слід бути уважним до цього показника, оскільки він отриманий на основі інженерного зразка.
Смартфон буде доступний у двох конфігураціях: 16 ГБ+512 ГБ та 16 ГБ+1 ТБ. По фото видно, що пристрій матиме сірий колір корпусу, плаский дисплей з отвором для фронтальної камери та основну камеру з трьома датчиками.
За матеріалами:
ua.news
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