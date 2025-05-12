Coinbase прозвітувала про $2 млрд доходу в І кварталі 2025 — Finance.ua

Coinbase прозвітувала про $2 млрд доходу в І кварталі 2025 Сьогодні 02:47 — Фондовий ринок

Coinbase прозвітувала про $2 млрд доходу в І кварталі 2025

Криптобіржа Coinbase оприлюднила фінансові результати за І квартал 2025 року. Загальний дохід компанії склав $2,03 млрд, а чистий прибуток — $66 млн, що є суттєво нижчим показником порівняно з $1,18 млрд рік тому.

Крім того, Coinbase зафіксувала:

скоригований чистий прибуток: $527 млн, або $1,94 на акцію;

Скоригований показник прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань (EBITDA): $930 млн;

обсяг торгів: $393 млрд;

доходи від транзакцій: $1,26 млрд (на 19% менше квартал до кварталу);

підписку та сервісні доходи: $698 млн (ріст на 9% у квартальному вираженні).

Серед ключових драйверів зростання — стабільне підвищення капіталізації USDC, яка досягла історичного максимуму на суму понад $60 млрд, а середній обсяг USDC у продуктах Coinbase — $12,3 млрд.

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«В І кварталі ми посилили позиції, впровадили нові інфраструктурні рішення та продовжуємо будувати фінансову систему майбутнього», — йдеться у звіті Coinbase.

До того ж криптоплатформа активно розширює глобальну присутність:

досягла домовленості у купівлі сервісу криптодеривативів Deribit за $2,9 млрд. Це найбільша угода в історії криптосектора;

запустила біткоїн-забезпечені позики в USDC — понад $160 млн видано;

L2-мережа Base досягла $4 млрд у стейблкоїнах та запустила Flashblocks — для транзакцій за субсекунду;

розширила регуляторну присутність, зареєструвавшись як постачальника послуг віртуальних активів в Індії та Аргентині;

запустила Coinbase One Premium та Verified Pools для роздрібних та інституційних клієнтів.

У І кварталі Coinbase здобула юридичну перемогу, домігшись остаточного закриття справи Комісії з цінних паперів і бірж США без права повторного відкриття.

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«Ми формуємо політичне середовище для криптовалют у США. Наша перемога в суді та вплив на формування державного стратегічного біткоїн-резерву — підтвердження того, що цифрові активи стають частиною суверенної фінансової інфраструктури», — заявили в компанії.

Нагадаємо, що три штати — Кентуккі, Вермонт і Південна Кароліна — також скасували судові справи проти Coinbase, наслідуючи приклад Комісії.

У квітні криптобіржа вже заробила $240 млн на транзакціях та очікує доходи від підписок та сервісів на рівні $600−680 млн. Також компанія прогнозує зменшення доходів від блокчейн-нагород через зниження цін на активи у II кварталі.

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