Chevrolet Corvette представив нові екрани та відмовився від багатьох фізичних кнопок — Finance.ua

Chevrolet Corvette представив нові екрани та відмовився від багатьох фізичних кнопок Сьогодні 05:31 — Фондовий ринок

Chevrolet Corvette представив нові екрани та відмовився від багатьох фізичних кнопок

Chevrolet Corvette 2026 вразив косметичними змінами, де основний акцент зроблено на збільшенні екранів до 33.3 дюймів. Усі C8 Corvette тепер мають 6.6-дюймовий допоміжний екран біля керма, 12.7-дюймовий інформаційно-розважальний сенсорний екран і 14-дюймову панель приладів.

Технологічні оновлення та нові функції

Водночас компанія Chevrolet видалила панель фізичних кнопок на центральній консолі, залишивши тільки необхідні елементи управління, такі як новий селектор режимів водіння та переміщені кнопки кондиціонування повітря. Для управління інформацією тепер доступне останнє програмне забезпечення General Motors із технологією Google Built-In. Також підтримуються бездротові Apple CarPlay і Android Auto.

Інші нововведення включають додатковий роз’єм USB-C, бездротову зарядку телефону і новий футляр для чашок. Додано нові кольорові варіанти інтер’єру, такі як Jet Black, Adrenaline Red, а також новий дизайн інтер’єру з асиметричним виглядом.

Інноваційні рішення для водіїв

Перформанс-додаток, що раніше був обмежений моделлю E-Ray, тепер доступний для всіх моделей Corvette 2026 і включає таймери прискорення, датчик перегрузок, зчитування тиску шин та температури, а також постійний моніторинг температури та тиску масла.

Електрохромічний дах з вибором рівня затемнення

Новий гальмівний пакет для моделі ZR1

Зміщена кнопка Charge+ на рульове колесо

Chevrolet Corvette 2026 продовжує залишатися доступним у варіантах Stingray, E-Ray і Z06, з акцентом на технологічні інновації.

Купуйте Зелену карту швидко, вигідно та без переплат! Більше часу для подорожей, менше для оформлення. Кілька хвилин — і поліс у вас на Email.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.