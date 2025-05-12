В Україні з’явиться автомобіль нового бренду (фото) — Finance.ua
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В Україні з’явиться автомобіль нового бренду (фото)

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В Україні з’явиться автомобіль нового бренду (фото)
В Україні з’явиться автомобіль нового бренду (фото)
Рамний пікап Maxus T60 2025 почали продавати в Німеччині, а невдовзі він дебютує і в інших країнах Європи. Модель має всі шанси з’явитися в Україні, адже дорестайлінговий Maxus T60 у нас представлений офіційно. До речі, сам бренд Maxus для нашої держави досить новий — на український ринок він вийшов минулого року.
Maxus T60 Max (саме так називається тепер модель від концерну SAIC) пройшов модернізацію і отримав повністю нову агресивну передню частину з широкою решіткою радіатора та дворівневими світлодіодними фарами. У салоні встановили два 12,3-дюймових дисплеї.
Новий Maxus T60 Max на європейському ринку поки пропонують у найбагатшій комплектації за 39 990 євро з безключовим доступом, клімат-контролем, адаптивним круїз-контролем, камерами кругового огляду, електроприводом сидінь, набором систем безпеки, підігрівом крісел та керма.
В Україні з’явиться автомобіль нового бренду (фото)
Пікап Maxus T60 Max оснастили покращеним 2,0-літровим турбодизелем, віддачу якого збільшили до 215 к. с. і 500 Нм. Із автоматичною 8-ступінчастою КПП розгін до 100 км/год займає 11,9 с, а максимальна швидкість становить 170 км/год. Вантажопідйомність складає 1050 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп. Середня витрата пального — 9,1 л на 100 км.
Авто зберігає повний привід зі знижувальною передачею, а його кліренс складає 230 мм. Пікап здатен долати броди глибиною до 550 мм.
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