Новий автомобіль Mitsubishi готується під ребрендінг — Finance.ua

Новий автомобіль Mitsubishi готується під ребрендінг 12.05.2025, 01:49 — Фондовий ринок

Новий автомобіль Mitsubishi готується під ребрендінг

Японський бренд Mitsubishi продовжує готувати нові моделі, але вони знову вироблятимуться іншими автовиробниками.

Вже не вперше Mitsubishi сильно покладається на партнерів, щоб пришвидшити розробку нових моделей та якомога швидше доставити їх дилерам. У Європі три моделі Renault мають емблему Mitsubishi: Colt (Clio), ASX (Captur) та майбутній відроджений Grandis (Symb ioz). Також для США наступного року готується електричний кросовер на базі нового Nissan Leaf.

Однак Mitsubishi також працює поза межами свого альянсу з Renault та Nissan, щоб пришвидшити запуск нового електромобіля.

Тайванська компанія Foxtron, заснована лише п’ять років тому в вигляді спільного підприємство (виробника iPhone) Foxconn та Yulon (найбільшого автовиробника Тайваню) розробила новий автомобіль.

Нова модель, розроблена Foxtron, буде зібрана на Тайвані компанією Yulon для виходу на ринок у другій половині наступного року. Це не буде глобальний електромобіль, оскільки новачок буде обмежений Австралією та Новою Зеландією. Його ім’я поки що не розголошується, але видання Automotive News цитує керівника Foxconn Джуна Секі, який сказав, що він базується на Model B.

Електричний кросовер був розроблений відомим італійським дизайнерським бюро Pininfarina. Спочатку представлений як прототип у жовтні 2022 року, Model B має довжину 4,3 метра та щедру колісну базу 2,8 метра. Його ширина становить 1,86 метра, а висота — 1,53 метра, що робить його трохи більшим за Volkswagen ID.3.

Foxtron стверджує про максимальний запас ходу понад 500 кілометрів від акумуляторної батареї ємністю 60 кВт-год, хоча це базується на оптимістичному тестовому циклі CLTC у Китаї.

Серед інших відомих деталей — запланована повнопривідна установка з двома двигунами, здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди. Також з’явиться скромніший варіант з одним двигуном та заднім приводом, який розганятиметься за 6,6 секунди.

Mitsubishi навіть натякає на додаткові моделі, запозичені у інших автовиробників, представляючи власні версії інших Renault у Європі та Nissan у Північній Америці. Ці співпраці зосереджені на електрифікованих автомобілях і можуть розширитися по всьому світу.

motorcar За матеріалами:

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