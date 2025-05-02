Виробник бракованих мін залишиться постачальником Агенції оборонних закупівель — Finance.ua

Виробник бракованих мін залишиться постачальником Агенції оборонних закупівель Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Оборонний завод на Дніпропетровщині, який поставив на фронт партію бракованих мінометних снарядів, залишається серед постачальників АОЗ: кілька партій неякісної номенклатури не є підставою для припинення контрактування.

На цьому під час під час брифінгу «Синхронізація Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу» наголосив директор АОЗ Арсен Жумаділов, передає кореспондент Укрінформу.

«Цей завод є нашим контрагентом, в тому числі постачальником мін, але не основним. У нас є щонайменше чотири постачальники, які виконують відповідні обсяги замовлень. І цей завод не є найбільшим. Він продовжує працювати, відвантажувати продукцію, а тих проблем з якістю, які у них були, станом на сьогодні не помічено», — розповів Жумаділов.

За його словами, на підприємстві були перебудовані певні процеси з урахуванням поданих рекламацій. І наразі претензій до якості його продукції нема.

«Зараз ситуація є іншою, але з огляду на те, що відбулося у минулому, ми не робимо ставку лише на них. Водночас через те, що одна партія або кілька партій якоїсь однієї номенклатури виявилась неякісною, не є достатньою підставою, щоб в принципі не контрактувати такого виробника. Є купа іншого, що вони виробляють, виробляють якісно, поставляють своєчасно», — зазначив директор АОЗ

Він також додав, що виробник, про якого йдеться, є великим державним підприємством. І якщо Агенція оборонних закупівель припинить співпрацю з ним через занесення до «чорного списку», це може призвести до припинення існування заводу.

«Якщо ми його віднесемо до „чорного списку“ за кілька партій однієї з десятків номенклатур, яку виробляє це підприємство, це буде означати, що ми не укладемо з ними жодного контракту. І це буде означати, що, швидше за все, це підприємство буде в цілому переглядати перспективи свого існування. Чи ми, як держава, на це готові? Не впевнений», — сказав Жумаділов.

Як повідомляв Укрінформ, суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави до інших двох фігурантів справи про постачання ЗСУ бракованих мінометних снарядів — колишнього керівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка й очільника групи контролю Юрія Яреська.

Про викриття оборудки СБУ заявила наприкінці квітня. Слідство встановило, що торік керівництво заводу уклало договір на виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ та, згідно з ним, мало поставити війську оптові партії 120-мм мінометних пострілів.

Роботи завод виконав із дефектом. Для виробництва снарядів використані були неякісні матеріали. Серед іншого, було додано метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування.

Через реалізацію оборудки на фронт потрапили 120 тис. пострілів, не придатних до використання.

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