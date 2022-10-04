Виробник безпілотників обдурив "другу армію світу" на 20 мільйонів рублів — Finance.ua

Виробник безпілотників обдурив "другу армію світу" на 20 мільйонів рублів Вчора 17:06 — Фондовий ринок

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну стало відомо про те, що виробник підводних безпілотників обдурив Міноборони росії при виконанні держоборонзамовлення.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza

За даними каналу, у 2015 році компанія «Тетіс Про» отримала замовлення на виробництво автономного підводного апарату «Гавіа». Сума замовлення становила 101,9 мільйона рублів.

ФСБ при перевірці було встановлено, що організація включила у вартість робіт зайві комплектуючі на 20,6 мільйона рублів.

Суд стягнув весь отриманий дохід компанії. Керівників «Тетіс Про» зараз розшукують. За фактом події порушено справу за статтею 285 («зловживання посадовими повноваженнями») КК рф.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.