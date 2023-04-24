Виробник батарейок Duracell йде з росії — Finance.ua

Виробник батарейок Duracell йде з росії Сьогодні 09:36 — Світ

Виробник батарейок Duracell йде з росії

Компанія Duracell, яка виробляє елементи живлення, має намір піти з росії.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Рішення було прийнято керівництвом та акціонерами через припинення постачання батарей та акумуляторів із заводу в Бельгії.

У листі від ТОВ «Дюраселл Раша», зверненому до бізнес-партнерів компанії, йдеться про те, що вихід її з російського ринку буде виконано «відповідно до всіх законів і правил». Наголошується, що акціонери Duracell після ліквідації російської «дочки» компанії не збираються будь-яким чином робити доступною її продукцію на ринку рф.

При цьому зазначається, що всі невиконані замовлення будуть врегульовані, а продукція, що залишилася на складах у росії, — розпродана. Після цього компанія розірве всі комерційні контракти, додатки та додаткові угоди до них.

У середині 2022 року продукцію Duracell було внесено до переліку «паралельного імпорту». Проте невдовзі її звідти прибрали. За словами голови Мінпромторгу Деніса Мантурова, це було зроблено тому, що компанія дала гарантії постачання товарів свого бренду до рф.

Незважаючи на те, що за понад рік війни в Україні сотні компаній пішли з росії, більшість компаній зі штаб-квартирами в країнах ЄС та G7 продовжують працювати в рф, з’ясували економісти зі Швейцарії.

Загалом з 24 лютого з рф пішли понад 1000 іноземних компаній, серед них Microsoft, Netflix, McDonald’s, Johnson & Johnson та інші.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.