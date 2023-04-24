Виробник батарейок Duracell йде з росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виробник батарейок Duracell йде з росії

Світ
0
Виробник батарейок Duracell йде з росії
Виробник батарейок Duracell йде з росії
Компанія Duracell, яка виробляє елементи живлення, має намір піти з росії.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Рішення було прийнято керівництвом та акціонерами через припинення постачання батарей та акумуляторів із заводу в Бельгії.
У листі від ТОВ «Дюраселл Раша», зверненому до бізнес-партнерів компанії, йдеться про те, що вихід її з російського ринку буде виконано «відповідно до всіх законів і правил». Наголошується, що акціонери Duracell після ліквідації російської «дочки» компанії не збираються будь-яким чином робити доступною її продукцію на ринку рф.
Читайте також
При цьому зазначається, що всі невиконані замовлення будуть врегульовані, а продукція, що залишилася на складах у росії, — розпродана. Після цього компанія розірве всі комерційні контракти, додатки та додаткові угоди до них.
У середині 2022 року продукцію Duracell було внесено до переліку «паралельного імпорту». Проте невдовзі її звідти прибрали. За словами голови Мінпромторгу Деніса Мантурова, це було зроблено тому, що компанія дала гарантії постачання товарів свого бренду до рф.
Незважаючи на те, що за понад рік війни в Україні сотні компаній пішли з росії, більшість компаній зі штаб-квартирами в країнах ЄС та G7 продовжують працювати в рф, з’ясували економісти зі Швейцарії.
Загалом з 24 лютого з рф пішли понад 1000 іноземних компаній, серед них Microsoft, Netflix, McDonald’s, Johnson & Johnson та інші.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.