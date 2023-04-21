БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії, пов'язаної з рф, на 30 млн грн — Finance.ua
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БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії, пов'язаної з рф, на 30 млн грн

Кримінал
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БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії, пов'язаної з рф, на 30 млн грн
БЕБ арештувало корпоративні права букмекерської компанії, пов'язаної з рф, на 30 млн грн
Бюро економічної безпеки арештувало корпоративні права компанії, яка здійснювала незаконну діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор у мережі Інтернет. Вартість корпоративних прав товариства у вигляді 100% частки статутного капіталу становить 30 млн грн.
Про це повідомляється на сайті БЕБ.
Згадана компанія мала зв’язки з російською федерацією та в умовах воєнного стану в Україні працювала на російському ринку.
Аналіз структури права власності юридичної особи, яка отримала ліцензію та надавала право на використання торговельного знаку букмекерській компанії, показав що її кінцевий бенефіціар — громадянин рф. Стосовно компанії введені санкції РНБО.
Слідством встановлено групу осіб, які в період 2021–2022 років через низку вебресурсів організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет. Компанія працювала без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.
Така незаконна діяльність призвела до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Як раніше повідомлялося, за результатами направлених БЕБ рекомендацій, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії цієї компанії, яка здійснювала свою діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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