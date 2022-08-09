Виробник алюмінієвих банок Ball оцінив збитки через вихід з рф у 435 мільйонів доларів — Finance.ua

Виробник алюмінієвих банок Ball оцінив збитки через вихід з рф у 435 мільйонів доларів Вчора 05:21 — Фондовий ринок

Виробник алюмінієвих банок Ball оцінив збитки через вихід з рф у 435 мільйонів доларів

Американська корпорація Ball, що виробляє алюмінієві банки, через рішення про вихід з російського ринку зазнає збитків на $435 млн.

Про це йдеться у фінансовій звітності компанїі за 2 квартал 2022 року.

«Через війну в Україні компанія раніше оголосила про намір призупинити майбутні інвестиції в росії та займається продажем свого російського бізнесу. Ball провела аналіз очікуваного відшкодування грошових потоків, щоб оцінити справедливу вартість довгострокових активів, і зафіксувала збиток від знецінення у розмірі $435 млн», — заявила компанія.

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У 2021 році на її російський бізнес припало приблизно 4% загальної чистої виручки та 8% загального операційного прибутку компанії.

Крім того, в 2021 заводи Ball в росії виробили близько 5% від 112,5 млрд її світових поставок банок для напоїв.

У росії Ball належать три заводи з виробництва алюмінієвих банок: у московській, ленінградській та челябінській областях.

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Економічна Правда За матеріалами:

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