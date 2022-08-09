Виробник алюмінієвих банок Ball оцінив збитки через вихід з рф у 435 мільйонів доларів — Finance.ua
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Виробник алюмінієвих банок Ball оцінив збитки через вихід з рф у 435 мільйонів доларів

Фондовий ринок
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Виробник алюмінієвих банок Ball оцінив збитки через вихід з рф у 435 мільйонів доларів
Виробник алюмінієвих банок Ball оцінив збитки через вихід з рф у 435 мільйонів доларів
Американська корпорація Ball, що виробляє алюмінієві банки, через рішення про вихід з російського ринку зазнає збитків на $435 млн.
Про це йдеться у фінансовій звітності компанїі за 2 квартал 2022 року.
«Через війну в Україні компанія раніше оголосила про намір призупинити майбутні інвестиції в росії та займається продажем свого російського бізнесу. Ball провела аналіз очікуваного відшкодування грошових потоків, щоб оцінити справедливу вартість довгострокових активів, і зафіксувала збиток від знецінення у розмірі $435 млн», — заявила компанія.
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У 2021 році на її російський бізнес припало приблизно 4% загальної чистої виручки та 8% загального операційного прибутку компанії.
Крім того, в 2021 заводи Ball в росії виробили близько 5% від 112,5 млрд її світових поставок банок для напоїв.
У росії Ball належать три заводи з виробництва алюмінієвих банок: у московській, ленінградській та челябінській областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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