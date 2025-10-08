Виробництво відновлюваної енергії у світі вперше перевершило вугільну Сьогодні 06:33

Вперше у світі вітрові та сонячні електростанції виробили більше електроенергії, ніж вугільні. За перші шість місяців 2025 року відновлювана енергетика випередила зростаючий попит на електроенергію, що призвело до невеликого зниження споживання вугілля та газу.

У доповіді кліматичного аналітичного центру Ember говориться, що за перші шість місяців 2025 року відновлювана енергетика випередила зростаючий попит на електроенергію у світі, що призвело до невеликого зниження споживання вугілля та газу.

У першій половині року світ виробив майже на третину більше сонячної енергії, порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що покрило 83% приросту світового попиту на електроенергію. Зростання вітроенергетики становило трохи більше ніж 7%, що дозволило відновлюваним джерелам енергії вперше замінити викопне паливо.

Цей рубіж є «важливим поворотним моментом», за словами Малгожати Вятрос-Мотики, старшого аналітика з електроенергетики Ember та автора доповіді.

Вона сказала: «Сонячна та вітрова енергетика зараз розвиваються досить швидко, щоб задовольнити світовий попит, що росте, на електроенергію. Це знаменує початок переходу до чистої енергії, яка йде в ногу із зростанням попиту».

Згідно з звітом Ember, Китай та Індія значною мірою відповідальні за зростання відновлюваних джерел енергії, на відміну від США та Європи, які більшою мірою покладалися на викопне паливо.

В окремому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) наголошується, що до кінця десятиліття світова потужність відновлюваних джерел енергії може більш ніж подвоїтися, при цьому очікується, що 80% нових потужностей чистої енергії припадатиме на сонячну енергетику.

Фатіх Біроль, виконавчий директор МЕА, заявив: «Найближчими роками зростання світової потужності відновлюваних джерел енергії визначатиметься сонячною енергетикою, але також будуть задіяні вітрова, гідроенергетика, біоенергетика та геотермальна енергія».

УНН За матеріалами:

