0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виробництво відновлюваної енергії у світі вперше перевершило вугільну

20
Вперше у світі вітрові та сонячні електростанції виробили більше електроенергії, ніж вугільні. За перші шість місяців 2025 року відновлювана енергетика випередила зростаючий попит на електроенергію, що призвело до невеликого зниження споживання вугілля та газу.
У доповіді кліматичного аналітичного центру Ember говориться, що за перші шість місяців 2025 року відновлювана енергетика випередила зростаючий попит на електроенергію у світі, що призвело до невеликого зниження споживання вугілля та газу.
У першій половині року світ виробив майже на третину більше сонячної енергії, порівняно з аналогічним періодом 2024 року, що покрило 83% приросту світового попиту на електроенергію. Зростання вітроенергетики становило трохи більше ніж 7%, що дозволило відновлюваним джерелам енергії вперше замінити викопне паливо.
Цей рубіж є «важливим поворотним моментом», за словами Малгожати Вятрос-Мотики, старшого аналітика з електроенергетики Ember та автора доповіді.
Вона сказала: «Сонячна та вітрова енергетика зараз розвиваються досить швидко, щоб задовольнити світовий попит, що росте, на електроенергію. Це знаменує початок переходу до чистої енергії, яка йде в ногу із зростанням попиту».
Згідно з звітом Ember, Китай та Індія значною мірою відповідальні за зростання відновлюваних джерел енергії, на відміну від США та Європи, які більшою мірою покладалися на викопне паливо.
В окремому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) наголошується, що до кінця десятиліття світова потужність відновлюваних джерел енергії може більш ніж подвоїтися, при цьому очікується, що 80% нових потужностей чистої енергії припадатиме на сонячну енергетику.
Фатіх Біроль, виконавчий директор МЕА, заявив: «Найближчими роками зростання світової потужності відновлюваних джерел енергії визначатиметься сонячною енергетикою, але також будуть задіяні вітрова, гідроенергетика, біоенергетика та геотермальна енергія».
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems