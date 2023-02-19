Виробництво пива в Україні у 2022 році скоротилося майже на 28% — Finance.ua

Виробництво пива в Україні у 2022 році скоротилося майже на 28% Сьогодні 03:34

Виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) у 2022 році знизилося на 27,9% порівняно з 2021 роком — до 122,8 млн дал, повідомляється на сайті галузевої організації пивоварів «Укрпиво».

При цьому зазначається, що до кінця 2022 року галузь поступово відновлювалася після падіння виробництва цього напою у першому кварталі на 50% через російське вторгнення та зупинення частини пивоварних заводів. Так, за підсумками перших чотирьох місяців 2022 року падіння становило 42,8% до аналогічного періоду 2021 року, січня-травня — 36,4%, січня-червня — 32%, січня-липня та січня-серпня — по 31,6%, січня-вересня — 30,5%, січня-жовтня — 28,6%, січня-листопада — 28,1%.

За даними «Укрпива», загалом у 2022 році в країні було вироблено 164,8 тис. тонн солоду, що на 24,5% менше від показників 2021 року. При цьому мінімальні темпи відставання від показників попереднього року відзначаються за підсумками січня-листопада — 19,9%, тоді як максимальне просідання зафіксовано у січні-червні — на 50,6%.

Крім того, повідомляється, що за січень 2023 року вироблено 8,1 млн дал пива, що на 15,2% менше порівняно з січнем 2022 року, та 10,66 тис. тонн солоду, що на 43,4% менше за показники аналогічного місяця минулого року.

Україна у 2021 році виробила на 5% менше пива порівняно з 2020 роком — 170,5 млн дал, а у 2020 році його виробництво скоротилося на 0,4% до 2019 року — до 179,7 млн дал.

Виробництво солоду у 2021 році становило 218,5 тис. тонн, що на 19,5% менше від показників роком раніше. При цьому у 2020 році його виробництво зменшилося порівняно з 2019 роком на 18% — до 275 тис. тонн.

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