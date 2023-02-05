Виробництво недорогоцінних металів скоротилося на 72% минулого року — Finance.ua

Виробництво недорогоцінних металів скоротилося на 72% минулого року Сьогодні 05:34 — Банківські метали

Ще в перші місяці повномасштабного вторгнення чорна металургія втратила приблизно третину своїх активів. Через заблоковані порти експорт став майже неможливим, а в результаті блекаутів довелося зупиняти виробництво.

Про це сказано в огляді ЦЕС.

«За рік металургія та гірничодобувна промисловість впала майже на ¾», - зазначають автори дослідження.

Причини скорочення виробництва недорогоцінних металів

В ЦЕС зазначають, що російські війська зруйнували «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча, другий та третій за розміром металургійні заводи України. Інші заводи спочатку зупинились, а потім періодично відновлювали виробництво. Однак на заваді стали атаки росіян на енергосистему України. Металургія виступає одним із найбільших споживачів електроенергії. Отже, під час повних блекаутів підприємства галузі зупиняються, а деякі зовсім припиняють роботу на весь зимовий період.

Зараз, за даними Укрметалургпрому, завантаження потужностей перебуває на рівні 15-20%. Низький рівень завантаження потужностей збережеться до перемоги або принаймні до відкриття портів для металургії військовим або дипломатичним шляхом.

Експорт металопродукції знизився на 67,5%, експорт залізної руди — на 58%. Рентна плата за видобуток встановлена на нульовому рівні, ціни на руду зростають.

Що б допомогло вирішити проблему

Частково вирішити проблему змогла б домовленість про експорт металургії морем, як це відбувається з українським зерном.

Україна вже неодноразово на цьому наголошувала. Так само намагалася розширити коридор на інші порти — зокрема, на Миколаїв.

«Але, враховуючи, що навіть щодо аграрної продукції продовження дії коридору стало можливим лише у старому форматі з тим самим переліком портів і на ті ж чотири місяці, шанси на включення інших товарів невеликі», — резюмували автори огляду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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