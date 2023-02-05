Виробництво недорогоцінних металів скоротилося на 72% минулого року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виробництво недорогоцінних металів скоротилося на 72% минулого року

Банківські метали
17
Ще в перші місяці повномасштабного вторгнення чорна металургія втратила приблизно третину своїх активів. Через заблоковані порти експорт став майже неможливим, а в результаті блекаутів довелося зупиняти виробництво.
Про це сказано в огляді ЦЕС.
«За рік металургія та гірничодобувна промисловість впала майже на ¾», - зазначають автори дослідження.

Причини скорочення виробництва недорогоцінних металів

В ЦЕС зазначають, що російські війська зруйнували «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча, другий та третій за розміром металургійні заводи України. Інші заводи спочатку зупинились, а потім періодично відновлювали виробництво. Однак на заваді стали атаки росіян на енергосистему України. Металургія виступає одним із найбільших споживачів електроенергії. Отже, під час повних блекаутів підприємства галузі зупиняються, а деякі зовсім припиняють роботу на весь зимовий період.
Зараз, за даними Укрметалургпрому, завантаження потужностей перебуває на рівні 15-20%. Низький рівень завантаження потужностей збережеться до перемоги або принаймні до відкриття портів для металургії військовим або дипломатичним шляхом.
Експорт металопродукції знизився на 67,5%, експорт залізної руди — на 58%. Рентна плата за видобуток встановлена на нульовому рівні, ціни на руду зростають.

Що б допомогло вирішити проблему

Частково вирішити проблему змогла б домовленість про експорт металургії морем, як це відбувається з українським зерном.
Україна вже неодноразово на цьому наголошувала. Так само намагалася розширити коридор на інші порти — зокрема, на Миколаїв.
«Але, враховуючи, що навіть щодо аграрної продукції продовження дії коридору стало можливим лише у старому форматі з тим самим переліком портів і на ті ж чотири місяці, шанси на включення інших товарів невеликі», — резюмували автори огляду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.