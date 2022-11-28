Виробництво iPhone 14 впаде на 30% через протести у Китаї — Finance.ua
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Виробництво iPhone 14 впаде на 30% через протести у Китаї

Технології&Авто
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Виробництво iPhone 14 впаде на 30% через протести у Китаї
Виробництво iPhone 14 впаде на 30% через протести у Китаї
За підсумками листопада виробництво смартфонів iPhone 14 на заводі Foxconn у Китаї може знизитись на 30%.
Про це повідомляє Reuters.
Після падіння виробництва слід очікувати затримок поставок.
Підприємство Foxconn є найбільшим виробником iPhone у Китаї, звідки смартфони йдуть не лише на внутрішній ринок, а й на експорт. Проте останніми тижнями робота підприємства надзвичайно ускладнилася. Спочатку через спалах COVID-19 величезний завод (чисельність працівників становить близько 200 тис. осіб) пішов на карантин, причому частина працівників втратила можливість залишати межі заводу, де є гуртожитки, спортивні майданчики.
Тепер завод в Чженчжоу охопили протести. Понад 20 тис. співробітників (у більшості — нещодавно найняті кадри) звільнилися. Звільнення пішли після того, як компанія запропонувала $1400 тим, хто бажав залишити завод, що занурився в хаос. Foxconn вибачилася за «технічну помилку», яка нібито сталася з нарахуванням «бонусних» виплат новим працівникам, яка багато в чому стала причиною нових протестів, включаючи зіткнення зі службою безпеки.
В результаті такої ситуації виробництво iPhone 14 на заводі за підсумками листопада може впасти на 30%. Така ситуація особливо неприємна тим, що наближаються різдвяні та новорічні свята, коли покупки смартфонів традиційно йдуть вгору.
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