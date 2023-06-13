Випущено розумний годинник із круглим дисплеєм і дзвінками через Bluetooth — Finance.ua

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Випущено розумний годинник із круглим дисплеєм і дзвінками через Bluetooth

Технології&Авто
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Випущено розумний годинник із круглим дисплеєм і дзвінками через Bluetooth
Випущено розумний годинник із круглим дисплеєм і дзвінками через Bluetooth
Індійський бренд Gizmore випустив у країні новий розумний годинник. Офіційно названий Gizmore Curve, останній пристрій від компанії є одним із найдоступніших розумних годинників із круглим циферблатом, які випускаються в регіоні.
Він доступний у чотирьох привабливих кольорах і пропонує такі функції, як дзвінки через Bluetooth.
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Gizmore Curve має 1,39-дюймовий круглий дисплей. РК-панель забезпечує роздільну здатність 360×360 пікселів і частоту оновлення 60 Гц. Незважаючи на РК-екран, годинник має функцію Always-on Display. Панель може досягати пікового рівня яскравості до 500 ніт.
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Крім того, пристрій містить оптичний датчик серцевого ритму та датчик SpO2 для моніторингу рівня кисню в крові. Він поставляється зі стандартними функціями для здоров’я, такими як лічильник калорій, відстеження сну, моніторинг стресу, сповіщення про гідратацію та керований режим дихання. Користувачі можуть приймати дзвінки на цей годинник.
Існує також вбудований додаток-калькулятор на додаток до звичайних функцій, таких як відстеження фізичної активності, сповіщення програми, прогноз погоди, будильник тощо.
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Пристрій можна поєднувати як зі смартфонами Android, так і з iPhone. Його розраховано на 10 днів при повному заряді. Смарт-годинник має рейтинг захисту від пилу та води IP68. Він доступний у чорному, сірому, рожевому або зеленому кольорах. Наконечники перших двох мають сріблястий колір порівняно з золотими на двох останніх.
Ціна Gizmore Curve в Індії становить 1699 рупій (~20 доларів США).

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За матеріалами:
Portaltele
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