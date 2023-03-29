Незабаром буде випущений найновіший смарт-годинник Huawei — Finance.ua

Незабаром буде випущений найновіший смарт-годинник Huawei Сьогодні 04:53 — Фондовий ринок

Новий розумний годинник Huawei watch Ultimate привертає увагу своїми міцними матеріалами та розкішною естетикою та продаватиметься в Туреччині.

Cмарт-годинник Huawei watch Ultimate незабаром буде випущений у Туреччині. Годинник привертає увагу не лише своїм розкішним зовнішнім виглядом і стилем, але й багатьма функціями, висококласним дизайном і матеріалами.

Міцні матеріали, такі як корпус із рідкого металу на основі цирконію, безель із кераміки Nano-Tech і сапфіровий циферблат годинника пропонують розкішну естетику та інтелектуальні функції, щоб підготувати власників годинника до будь-якої пригоди на природі чи важливої ​​світської події.

Рідкий метал на основі цирконію, новий інноваційний матеріал, який використовується в розкішних годинниках і прецизійних пристроях високого класу, вперше прокладає собі дорогу в розумні годинники з Huawei watch Ultimate.

Інноваційні технології HUAWEI зібрані за одну годину

Розроблений також для демонстрації інноваційних технологій HUAWEI, цей годинник перевершує інші смарт-годинники на ринку за проривом у спорті на відкритому повітрі та водонепроникністю. Годинник, який має дві різні моделі, Ocean Blue і Discovery Black, розроблений, щоб виразити різні особистості, хобі та бажання.

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