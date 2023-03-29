Незабаром буде випущений найновіший смарт-годинник Huawei — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Незабаром буде випущений найновіший смарт-годинник Huawei

Фондовий ринок
30
Новий розумний годинник Huawei watch Ultimate привертає увагу своїми міцними матеріалами та розкішною естетикою та продаватиметься в Туреччині.
Незабаром буде випущений найновіший смарт-годинник Huawei
Cмарт-годинник Huawei watch Ultimate незабаром буде випущений у Туреччині. Годинник привертає увагу не лише своїм розкішним зовнішнім виглядом і стилем, але й багатьма функціями, висококласним дизайном і матеріалами.
Міцні матеріали, такі як корпус із рідкого металу на основі цирконію, безель із кераміки Nano-Tech і сапфіровий циферблат годинника пропонують розкішну естетику та інтелектуальні функції, щоб підготувати власників годинника до будь-якої пригоди на природі чи важливої ​​світської події.
Рідкий метал на основі цирконію, новий інноваційний матеріал, який використовується в розкішних годинниках і прецизійних пристроях високого класу, вперше прокладає собі дорогу в розумні годинники з Huawei watch Ultimate.

Інноваційні технології HUAWEI зібрані за одну годину

Розроблений також для демонстрації інноваційних технологій HUAWEI, цей годинник перевершує інші смарт-годинники на ринку за проривом у спорті на відкритому повітрі та водонепроникністю. Годинник, який має дві різні моделі, Ocean Blue і Discovery Black, розроблений, щоб виразити різні особистості, хобі та бажання.
За матеріалами:
Portaltele
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.