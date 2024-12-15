Виплавка сталі падає шостий місяць поспіль: листопад став другим найгіршим місяцем у році — Finance.ua
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Виплавка сталі падає шостий місяць поспіль: листопад став другим найгіршим місяцем у році

Казна та Політика
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Виплавка сталі падає шостий місяць поспіль: листопад став другим найгіршим місяцем у році
Виплавка сталі падає шостий місяць поспіль: листопад став другим найгіршим місяцем у році
За 11 місяців 2024 року українські металургійні підприємства виробили 7,03 млн т сталі, що на 23% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас показники знижуються шостий місяць поспіль
Про це повідомило ОП «Укрметалургпром».
За даними об’єднання, українські металургійні підприємства у січні — листопаді цього року виробили до 7,03 млн т сталі, що на 23,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Виплавка сталі падає шостий місяць поспіль: листопад став другим найгіршим місяцем у році
Водночас місяць до місяця виробництво сталі продовжує демонструвати від’ємну динаміку. Так, у листопаді виплавка сталі становила 540,8 тис. т, що на 10,4% менше за результат жовтня.
Виплавка сталі падає шостий місяць поспіль: листопад став другим найгіршим місяцем у році
Загалом показник виплавки сталі у листопаді став другим найгіршим із початку року — менше сталі було вироблено лише у лютому 2024-го. Падіння обсягів фіксується вже шостий місяць поспіль.
За 11 місяців в Україні також виробили 6,52 млн т чавуну, що на 19,8% більше у річному вимірі. У листопаді виробництво чавуну становило 542,9 тис. т, що на 13,1% менше, ніж у жовтні.
Виплавка сталі падає шостий місяць поспіль: листопад став другим найгіршим місяцем у році
Виробництво металопрокату з початку року становило 5,74 млн т (+18% до показника за 11 місяців 2023 року). У листопаді було виготовлено 477 тис. т прокату, це на 7,8% більше, ніж у жовтні.
Виплавка сталі падає шостий місяць поспіль: листопад став другим найгіршим місяцем у році
За матеріалами:
Укрінформ
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