Виплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 40,4 млрд гривень перевищують запозичення — Finance.ua

Виплати за погашеннями ОВДП із початку війни на 40,4 млрд гривень перевищують запозичення Вчора 15:12 — Фондовий ринок

Виплати уряду за погашеннями ОВДП із початку повномасштабної війни на 40,4 млрд грн перевищують запозичення від продажу відповідних цінних паперів на аукціонах.

Про це свідчать дані НБУ.

Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 40 372,9 млн гривень перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.

Зокрема, з 24 лютого до 7 серпня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 124 997,2 млн гривень, 1 539,4 млн доларів та 168,0 млн євро, а залучив від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах — 95 168,9 млн гривень, 908,7 млн доларів та 383,5 млн євро.

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Починаючи з квітня, обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами.

Зокрема:

у квітні від’ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2 850,5 млн гривень;

у травні — 411,0 млн грн;



у червні — 20 997,2 млн грн;



у липні — 17 095,7 млн грн;



з початку серпня — 9 683,5 млн грн.



Упродовж минулого тижня дохідність за ОВДП, що розміщуються на аукціонах, не змінювалася.

Загалом упродовж дії військового стану Міністерство фінансів підвищило ставки за гривневими ОВДП, що розміщуються на 12 та 14 місяців (до 14,0% та 16,0% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП, що розміщуються на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних).

Натомість дохідність за короткими гривневими ОВДП не змінювалася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% до 10% річних, як і за військовими ОВДП, номінованими у євро (2,5% річних для усіх термінів погашення).

Станом на 8 серпня 2022 року найбільший портфель відповідних цінних паперів традиційно утримують банки — первинні дилери.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить:

12 880,8 млн гривень (14,9% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);

172,4 млн доларів (20,0% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах);



138,7 млн євро (49,3% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).



У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1 621,8 млн гривень та 2 млн доларів.

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