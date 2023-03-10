Виплати ВПО: в Україні удосконалили порядок формування переліку територій бойових дій — Finance.ua
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Виплати ВПО: в Україні удосконалили порядок формування переліку територій бойових дій

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Виплати ВПО: в Україні удосконалили порядок формування переліку територій бойових дій
Виплати ВПО: в Україні удосконалили порядок формування переліку територій бойових дій
Уряд удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані агресором.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Передбачається створення чіткого алгоритму, за яким в інформаційній системі буде оновлюватися список:
  • Обласні військові адміністрації пропонуватимуть включення тих чи інших територій;
  • Міністерство оборони буде їх погоджувати або обґрунтовано відхиляти;
  • Мінреінтеграції затверджуватиме пропозиції або ж надаватиме свою аргументацію щодо відхилення.
«До списку зможуть включати не лише громади, де йдуть бої, але й ті, що з ними межують або громади прикордонні з рф чи сусідні з окупованими територіями. Це дозволить надавати державну допомогу комплексно, ефективно й адресно та підтримувати людей, які найбільше цього потребують», — наголосив прем’єр-міністр.
Нагадаємо, державну допомогу на проживання не скасовують, якщо внутрішньо переміщені особи змінили місце проживання в застосунку «Дія».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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