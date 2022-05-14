Виплати від ООН: українців попередили про нову шахрайську схему — Finance.ua

Виплати від ООН: українців попередили про нову шахрайську схему

Вчора 23:06 — Кримінал

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджає про нову шахрайську схему.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

«У соціальній мережі Facebook виявлено шахрайську сторінку, що імітує ресурс телеканалу „ТСН“. На сторінці пропонують взяти участь в опитуванні. Для цього потрібно перейти за посиланням та нібито отримати „грошову допомогу в рамках соціальної програми ООН“. Надалі користувачу буде запропоновано надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж. Як результат — дані платіжної картки буде скомпрометовано», — йдеться у повідомленні.

Держспецзв’язку застерігає ніколи не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

«Налаштуйте контроль руху коштів (підключіть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції). Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському веб-сайті, негайно заблокуйте платіжну картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг. Пам’ятайте, що завжди треба дотримуватися основних правил кібергігієни», — наголосили в Держспецзв’язку.

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