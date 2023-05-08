Виплати малозабезпеченим сім’ям в Україні: як отримати допомогу від держави — Finance.ua

Виплати малозабезпеченим сім’ям в Україні: як отримати допомогу від держави Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Виплати малозабезпеченим сім’ям в Україні: як отримати допомогу від держави

Українці з низьким доходом можуть отримати від держави соціальну допомогу на підтримку у складних життєвих ситуаціях. Що треба знати про цей вид допомоги — розповіли юристи Павлоградського місцевого центру з надання БВПД.

з документами, що підтверджують ваш статус малозабезпеченої родини. Умови призначення допомоги можна знайти у Якщо ви потребуєте такої допомоги, необхідно звернутися до уповноваженого органуУмови призначення допомоги можна знайти у Постанові Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 (зі змінами).

Зазначимо, малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. Право сім’ї на цю допомогу залежить не лише від доходів, але і від її майнового стану, зайнятості працездатних членів сім’ї та інших факторів.

Допомога може бути призначена на 6 місяців з можливістю продовження, якщо ви відповідаєте певним вимогам. Важливо знати, що виплати продовжуються на період воєнного стану та ще один місяць після його припинення, якщо ви не звернулися до уповноваженого органу. Однак не варто забувати, що подати необхідні документи потрібно впродовж 1 місяця після припинення/скасування воєнного стану.

Які документи потрібні

Для отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям потрібно звернутися за місцем зареєстрованого або фактичного проживання до органу соціального захисту населення , виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, або центру надання адміністративних послуг.

Для звернення необхідно підготувати такі документи:

заяву встановленої форми;

декларацію про доходи та майновий стан;

паспорт заявника;

довідку про доходи або пояснення про їх походження;

довідку про взяття на облік ВПО (для переселенців);

довідку про безпосередню участь особи в АТО, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності);

посвідчення учасника бойових дій (за наявності).

Як здійснюється виплата державної допомоги під час війни

Заявник має можливість вибрати зручний спосіб отримання коштів — переказ на банківський рахунок або доставку Укрпоштою. У разі, якщо банк, який виплачував допомогу, припинив працювати в умовах воєнного стану, допомогу буде перераховано в АТ «Ощадбанк», про що отримувача повідомлять органи соціального захисту. Для отримання коштів необхідно звернутися до відділення «Ощадбанку» з паспортом та ідентифікаційним кодом (РНОКПП), але відкривати рахунок у цьому банку не обов’язково.

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Якщо особа змінила місце проживання після виплати допомоги через Укрпошту в умовах війни, вона може отримати кошти шляхом:

грошовим переказом через Ощадбанк без відкриття банківського рахунку (після узгодження з органом соціального захисту населення);

у відділенні Укрпошти за новим місцем перебування (після узгодження з Укрпоштою за номером 0 800 300 545).

Розмір допомоги

З початку грудня 2022 року в Україні було збільшено розмір прожиткового мінімуму, що становить 2589 грн на одну особу. Ця зміна також вплинула на розмір інших соціальних виплат, які нараховуються на малозабезпечених.

Отже, у 2023 році малозабезпеченим нараховуються такі виплати:

для працездатних — 1207 грн;

для тих, хто не працює, та осіб з інвалідністю — 2093 грн;

для дітей до 6 років — 2953 грн;

дітей до 18 років — 3682 грн;

дітей до 23 років(за умови навчання) — 3489 грн.

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