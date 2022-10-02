Виплати лікарняних в Україні: що зміниться з 1 січня та скільки платитимуть — Finance.ua

Виплати лікарняних в Україні: що зміниться з 1 січня та скільки платитимуть Вчора 17:15

З 1 січня 2023 року всі повноваження щодо виплат, які адмініструє Фонд соціального страхування, перейдуть до Пенсійного фонду.

Про це повідомляє Мінсоцполітики з посиланням на міністра соціальної політики України Оксану Жолнович.

З початку нового року Пенсійний Фонд візьме на собі всю відповідальність за лікарняні виплати, одноразову компенсацію та системну щомісячну компенсацію людині за втрату здоров’я на виробництві. Раніше цим займався Фонд соціального страхування.

«З 1 січня 2023 року всі повноваження щодо соціальних виплат, визначених відповідно до законодавства, є завданням Пенсійного фонду. Лікарняні стануть першими після пенсій виплатами, які будуть оцифровані», — наголосила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Міністр також зазначила, що всі фонди соціального страхування наповнюються з єдиного внеску, що становить 22% від наших заробітних плат. Розщеплення цих відсотків між фондами відбувалося щорічно у штучному режимі Кабміну, відсотки на розподіл визначалися приблизно. Це було свідоме рішення зробити два фонди бездефіцитними, тобто повністю покривати всі їхні потреби.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.