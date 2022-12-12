Виплати допомоги при народженні дитини затримують через відсутність готівки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виплати допомоги при народженні дитини затримують через відсутність готівки

Казна та Політика
24
Частина українок вчасно не отримали допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами попри те, що кошти в бюджеті є. Чому так склалося, розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону, пише ocial.com.ua.
За її словами, такі затримки можуть траплятися через пріоритетність виплат.
«Кошти при народженні дитини в нас є повністю заплановані й вони є. Люди можуть невчасно отримувати свої виплати тільки у зв’язку з тим, що в казначействі не завжди можуть бути готівкові кошти для розкидання на банківські рахунки. Бо в нас із введенням воєнного стану запроваджена конкуренція платіжок. Це означає, що першу платіжку казначейство завжди покриє, якщо вона йде з оборони чи на оборону. Тому соціальні платіжки можуть лежати, поки на них назбираються гроші», — наголосила посадовиця.
Як зазначила міністерка, такі затримки є необхідними.
«Хочу, щоб люди поставилися до них з розумінням — ми обов’язково здійснимо всі соціальні виплати, але можливі декілька денні затримки з врахуванням цих обігових коштів на казначейських рахунках», — сказала Жолнович.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.