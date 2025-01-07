Вимагав у підлеглих 30% з бойових виплат: в Одесі викрили командира військової частини — Finance.ua
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Вимагав у підлеглих 30% з бойових виплат: в Одесі викрили командира військової частини

Кримінал
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Вимагав у підлеглих 30% з бойових виплат: в Одесі викрили командира військової частини
Вимагав у підлеглих 30% з бойових виплат: в Одесі викрили командира військової частини, Фото: od.npu.gov.ua
В Одесі викрили на хабарництві командира однієї з військових частин, який упродовж семи місяців зловмисник збирав із військовослужбовців побори. Його затримали «на гарячому».
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що керівник вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи нібито потребами військової частини, зокрема на ремонт техніки. Тим, хто відмовлявся платити, посадовець погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення в інші підрозділи, зони бойових дій.
Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua
«У такий спосіб з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень. Затримали його під час отримання „данини“ за грудень в розмірі 41 тисячі гривень. Слідчі провели санкціоновані обшуки в автомобілі фігуранта та за місцем його мешкання. У якості речових доказів слідчі вилучили останній протиправний грошовий побір, мобільні телефони та банківські карти зловмисника», — повідомили в поліції.
Ділка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йдеться про вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.
Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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