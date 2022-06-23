Викрито валютних шахраїв, які ошукали чоловіка на майже 1 млн гривень — Finance.ua

Викрито валютних шахраїв, які ошукали чоловіка на майже 1 млн гривень Вчора 16:41 — Кримінал

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом шахрайського заволодіння коштами громадянина під виглядом обміну валюти (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомила Київська прокуратура.

Як встановило слідство, шахраї ретельно готувалися до вчинення злочину. Так, один із зловмисників змінював свою зовнішність, а саме одягав перуку, медичну маску та медичний халат, представляючись працівником місцевої аптеки. Крім того, щоб викликати у потерпілого довіру шахраї здійснили декілька реальних обмінів валюти на незначні суми, після чого домовилися про обмін великої суми, призначивши зустріч поруч з офісною будівлею, що має два виходи.

Під час зустрічі потерпілий в салоні автомобіля передав зловмиснику 900 тис. гривень та отримав 25 700 дол. США справжніми купюрами, які поклав між сидіннями. Скориставшись слушним моментом, аферист непомітно замінив справжні долари США на фальшиві. Після цього зловмисник разом із коштами увійшов до будівлі, начебто, щоб перерахувати кошти за допомогою рахункового пристрою, а насправді покинув приміщення через запасний вихід.

Завдяки професійним діям правоохоронців, які увесь час контролювали хід скоєння кримінального правопорушення, зловмисника та його спільника вдалося затримати неподалік місця події.

Наразі обом особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 740 тис. гривень кожному. Перевіряється причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викриття та затримання зловмисників здійснювалось прокурорами, слідчими СВ Дніпровського УП ГУ НП м. Києві та співробітниками Департаменту карного розшуку НПУ.

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