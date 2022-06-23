Викрито валютних шахраїв, які ошукали чоловіка на майже 1 млн гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Викрито валютних шахраїв, які ошукали чоловіка на майже 1 млн гривень

Кримінал
193
За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом шахрайського заволодіння коштами громадянина під виглядом обміну валюти (ч. 4 ст. 190 КК України).
Про це повідомила Київська прокуратура.
Як встановило слідство, шахраї ретельно готувалися до вчинення злочину. Так, один із зловмисників змінював свою зовнішність, а саме одягав перуку, медичну маску та медичний халат, представляючись працівником місцевої аптеки. Крім того, щоб викликати у потерпілого довіру шахраї здійснили декілька реальних обмінів валюти на незначні суми, після чого домовилися про обмін великої суми, призначивши зустріч поруч з офісною будівлею, що має два виходи.
Під час зустрічі потерпілий в салоні автомобіля передав зловмиснику 900 тис. гривень та отримав 25 700 дол. США справжніми купюрами, які поклав між сидіннями. Скориставшись слушним моментом, аферист непомітно замінив справжні долари США на фальшиві. Після цього зловмисник разом із коштами увійшов до будівлі, начебто, щоб перерахувати кошти за допомогою рахункового пристрою, а насправді покинув приміщення через запасний вихід.
Завдяки професійним діям правоохоронців, які увесь час контролювали хід скоєння кримінального правопорушення, зловмисника та його спільника вдалося затримати неподалік місця події.
Наразі обом особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 740 тис. гривень кожному. Перевіряється причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Викриття та затримання зловмисників здійснювалось прокурорами, слідчими СВ Дніпровського УП ГУ НП м. Києві та співробітниками Департаменту карного розшуку НПУ.

Криптовалюти та шахрайство

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.