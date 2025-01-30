Викрито адвоката на Київщині, який «зливав» дані з реєстрів — Finance.ua

Викрито адвоката на Київщині, який «зливав» дані з реєстрів Сьогодні 17:12 — Кримінал

Адвокат на Київщині незаконно отримував та «зливав» дані з реєстру про заплановані слідчі дії у справах.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру адвокату в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної системи, повторно, що призвело до витоку інформації під час воєнного стану.

За даними слідства, адвокат незаконно отримав логін і пароль судді районного суду Київської області, що дало йому повний доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень.

З метою отримання інформації про майбутні слідчі дії, зокрема щодо себе та інших осіб, він з серпня по листопад 2023 року здійснив пошук за ключовими словами та переглянув понад 450 судових рішень.

Частину отриманої інформації, зокрема про заплановані обшуки в одному з бізнес-центрів столиці, де розташовувався шахрайський колл-центр, адвокат передавав фігуранту кримінального провадження через мобільний месенджер.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

😎 Ми запускаємо невеличке опитування, щоб врахувати ваші побажання та потреби. Це допоможе нам краще розуміти ваші інтереси, цілі та вподобання у контенті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.