Використання зимових шин у країнах Європи: де це обов’язково — Finance.ua
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Використання зимових шин у країнах Європи: де це обов’язково

Особисті фінанси
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Використання зимових шин у країнах Європи: де це обов’язково
Використання зимових шин у країнах Європи: де це обов’язково
Не у всіх європейських країнах встановлено чіткі правила щодо застосування зимових шин, а в деяких — вони взагалі відсутні.
Укравтопром навів перелік країн, де обов’язково «перевзувати» свої автівки на зимові шини.
Австрія. Зимові шини є обов’язковими з 1 листопада по 15 квітня. Також в автомобілі мають знаходитися ланцюги протиковзання на дві шини ведучої осі для використання на засніжених та заледенілих дорогах.
Боснія і Герцеговина. Зимові шини обов’язкові з 15 листопада до 15 квітня для авто масою >3,5 т.
Болгарія. З 15 листопада по 1 березня літні або зимові шини, що були у використанні, повинні мати глибину протектора не менше 4 мм. Ланцюги протиковзання необхідно перевозити в автомобілі з 1 листопада до 31 березня.
Латвія. Зимові шини M+S є обов’язковими для авто масою менше 3,5 т. з 1 грудня по 1 березня. Мінімальна глибина протектора — 4 мм.
Литва. Зимові шини є обов’язковими з 1 листопада по 1 квітня для транспортних засобів масою менше 3,5 т.
Норвегія. Автомобілі масою >3,5 т. мають бути оснащені зимовими шинами з 15 листопада до 31 березня.
Румунія. Обов’язковим є наявність зимових шин із символом M+S на ведучих мостах усіх транспортних засобів масою >3,5 т. Такі транспортні засоби мають бути обладнані ланцюгами, встановленими у місцях, зазначених відповідними дорожніми знаками.
Сербія. Шини з маркуванням M+S обов’язкові з листопада до квітня. Мінімальна глибина протектора складає 4 мм. Ланцюги протиковзання для ведучої осі повинні знаходитися в автомобілі та використовуватися залежно від знаків та дорожніх умов.
Словаччина. Зимові шини M+S з глибиною протектора не менше 3 мм є обов’язковими для вантажівок масою >3,5 т. з 15 листопада по 31 березня на ведучій осі. Ланцюги протиковзання є обов’язковим обладнанням автомобіля.
Словенія. З 15 листопада до 15 березня зимові шини повинні бути як мінімум на ведучій осі (мінімальна глибина протектора 3 мм). Ланцюги протиковзання є обов’язковим обладнанням для транспортних засобів масою >3,5 т., якщо вони не мають зимової гуми.
Туреччина. З 1 грудня по 1 квітня зимові шини з глибиною протектора не менше 4 мм потрібні для транспортних засобів, що використовуються для перевезення вантажів регіональними дорогами. Наявність чи використання ланцюгів протиковзання не звільняє від обов’язку мати зимові шини.
Фінляндія. Зимові шини обов’язкові з 1 листопада по 31 березня на заледенілих дорогах. Некеровані ведучі осі повинні бути оснащені шинами з маркуванням 3PMSF або POR або шипованими шинами. Ланцюги протиковзання дозволені тільки на засніжених і заледенілих дорогах.
Франція. З 1 листопада по 31 березня на розсуд префектур автомобілі масою >3,5 т. мають бути оснащені шинами 3PMSF. Використання ланцюгів — відповідно до дорожніх знаків.
Хорватія. Зимові шини є обов’язковими з 15 листопада по 15 квітня. Шини M+S мають бути встановлені на ведучі осі всіх транспортних засобів масою >3,5 т.
Чорногорія. Шини з маркуванням M+S або зимові шини обов’язкові з листопада до квітня на певних дорогах, позначених Міністерством громадського порядку. Ланцюги протиковзання для провідної осі повинні знаходитися в автомобілі та використовуватися залежно від знаків та дорожніх умов.
Чехія. Зимові шини обов’язкові з 1 листопада до 31 березня у зимових дорожніх умовах або на ділянках, зазначених відповідним знаком. Ланцюги протиковзання обов’язкові у місцях, позначених відповідними дорожніми знаками.
Швеція. У зимових умовах мінімальна глибина протектора становить 5 мм для всіх шин, крім шин для причепів (1,6 мм). Автомобілі масою >3,5 т. мають бути оснащені 3PMSF, POR або шипованими шинами на передньому та провідному мостах.
Естонія. Зимові шини обов’язкові з 1 грудня по 1 березня для транспортних засобів масою <3,5 тонн. Ланцюги протиковзання обов’язкові у місцях, позначених відповідними дорожніми знаками.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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