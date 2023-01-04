Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно мати українцям — Finance.ua

Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно мати українцям Сьогодні 10:42 — Особисті фінанси

У 2022 році виїжджати за кордон стало складніше. Особливо це стосується чоловіків, адже в Україні зараз воєнний стан. Це означає, що всі здорові чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни.

Які документи потрібні для виїзду за кордон чоловікам, жінкам та на машині — пишуть Вікна

Документи для виїзду за кордон чоловікам

Якщо особа з обмеженими можливостями збирається за кордон, потрібно мати спеціальну довідку про поставлений діагноз, посвідчення, яке підтверджує статус, та закордонний паспорт.

Для тих, у кого є відстрочка від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, потрібно мати при собі документ про відстрочку від призову (бронювання) + документи про відрядження та закордонний паспорт.

Той, хто має медичний висновок від військової комісії про те, що він не придатний, повинен надати довідку військової медичної комісії про непридатність та закордонний паспорт.

Якщо у тебе є троє і більше дітей віком до 18 років, надай свідоцтва про народження дітей, медичні свідоцтва про народження за формою NO103/O, свідоцтво про шлюб та закордонний паспорт.

Якщо ти — одинокий батько неповнолітньої дитини, візьми з собою свідоцтво про народження дитини, довідку про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав. І, звісно, закордонний паспорт.

Якщо у тебе на утриманні є дитина з інвалідністю до 18 років або доросла дитина (особа з інвалідністю до 23 років), потрібно показати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дитини; довідку, яка підтверджує призначення соціальної допомоги та підтверджує факт того, що дитина з обмеженими можливостями. Також слід мати свідоцтво про отримання державної соціальної допомоги для дітей з обмеженими можливостями.

Якщо ти усиновлювач, опікун, прийомний батько, то тобі також можна виїхати з дитиною за кордон. Візьми з собою документ, що підтверджує усиновлення, опікунство, догляд (рішення суду, довідка від опіки та опікун, довідка — до 2005 року), закордонний паспорт.

Якщо ти займаєшся постійним доглядом за людьми, які потребують спеціального догляду, то для виїзду потрібна довідка про компенсацію для людини, яка займається постійним доглядом, рішення суду, довідка МСЕК.

Якщо виїхав до іншої країни для постійного проживання, то потрібна позначка у паспортних документах (постійне місце проживання з печаткою).

Студентам іноземних вузів треба мати при собі довідку про відстрочку, видану військкоматом, та закордонний паспорт.

Документи для виїзду за кордон жінкам

Закордонний паспорт.

Можеш взяти український паспорт, диплом про освіту.

Які документи потрібні для виїзду за кордон машиною

Права.

Техпаспорт на машину.

Українські номери на машину.

Страхування.

Якщо ти їдеш не своєю машиною, то потрібна довіреність на авто (власник повинен написати в ній, що дозволяє виїжджати на цьому транспорті за кордон);

Тимчасовий реєстраційний талон на машину.

До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.