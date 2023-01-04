Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно мати українцям — Finance.ua

Виїзд за кордон: повний перелік документів, які потрібно мати українцям
У 2022 році виїжджати за кордон стало складніше. Особливо це стосується чоловіків, адже в Україні зараз воєнний стан. Це означає, що всі здорові чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни.
Які документи потрібні для виїзду за кордон чоловікам, жінкам та на машині — пишуть Вікна.
Документи для виїзду за кордон чоловікам
- Якщо особа з обмеженими можливостями збирається за кордон, потрібно мати спеціальну довідку про поставлений діагноз, посвідчення, яке підтверджує статус, та закордонний паспорт.
- Для тих, у кого є відстрочка від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік, потрібно мати при собі документ про відстрочку від призову (бронювання) + документи про відрядження та закордонний паспорт.
- Той, хто має медичний висновок від військової комісії про те, що він не придатний, повинен надати довідку військової медичної комісії про непридатність та закордонний паспорт.
- Якщо у тебе є троє і більше дітей віком до 18 років, надай свідоцтва про народження дітей, медичні свідоцтва про народження за формою NO103/O, свідоцтво про шлюб та закордонний паспорт.
- Якщо ти — одинокий батько неповнолітньої дитини, візьми з собою свідоцтво про народження дитини, довідку про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав. І, звісно, закордонний паспорт.
- Якщо у тебе на утриманні є дитина з інвалідністю до 18 років або доросла дитина (особа з інвалідністю до 23 років), потрібно показати свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дитини; довідку, яка підтверджує призначення соціальної допомоги та підтверджує факт того, що дитина з обмеженими можливостями. Також слід мати свідоцтво про отримання державної соціальної допомоги для дітей з обмеженими можливостями.
- Якщо ти усиновлювач, опікун, прийомний батько, то тобі також можна виїхати з дитиною за кордон. Візьми з собою документ, що підтверджує усиновлення, опікунство, догляд (рішення суду, довідка від опіки та опікун, довідка — до 2005 року), закордонний паспорт.
- Якщо ти займаєшся постійним доглядом за людьми, які потребують спеціального догляду, то для виїзду потрібна довідка про компенсацію для людини, яка займається постійним доглядом, рішення суду, довідка МСЕК.
- Якщо виїхав до іншої країни для постійного проживання, то потрібна позначка у паспортних документах (постійне місце проживання з печаткою).
- Студентам іноземних вузів треба мати при собі довідку про відстрочку, видану військкоматом, та закордонний паспорт.
Документи для виїзду за кордон жінкам
- Закордонний паспорт.
- Можеш взяти український паспорт, диплом про освіту.
Які документи потрібні для виїзду за кордон машиною
- Права.
- Техпаспорт на машину.
- Українські номери на машину.
- Страхування.
- Якщо ти їдеш не своєю машиною, то потрібна довіреність на авто (власник повинен написати в ній, що дозволяє виїжджати на цьому транспорті за кордон);
- Тимчасовий реєстраційний талон на машину.
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