Виїзд держслужбовців за кордон: в уряді роз’яснили, кого стосуються нові обмеження — Finance.ua

Виїзд держслужбовців за кордон: в уряді роз’яснили, кого стосуються нові обмеження Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Виїзд держслужбовців за кордон: в уряді роз’яснили, кого стосуються нові обмеження

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов роз’яснив запроваджені обмеження щодо виїзду за кордон державних службовців.

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

«Звичайно, що воно (обмеження щодо виїзду за кордон. — Ред.) викликало дуже велику реакцію, тому що це робилося в стислі терміни. Можливо, не всі до кінця розуміють процедуру, але воно стосується передусім топ-чиновників та керівників структурних підрозділів державних органів. Воно не обмежує ті речі, які стосуються пересічних державних службовців і пересічних службовців органів місцевого самоврядування. Їхні обмеження стосуються виключно умов воєнного стану», — наголосив Немчінов.

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Він зауважив, що в умовах воєнного стану діють обмеження щодо виїзду за кордон чоловіків призовного віку, «а щодо жінок, які не обіймають зазначені посади та не мають представницького мандату, вони як виїжджали у вільний від роботи час для того, щоб, наприклад, відвідати своїх дітей чи родичів, вони так це і роблять».

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«Звичайно, ми розуміємо, що державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування — вони приймали присягу відповідну і вони в принципі не можуть її порушувати і покидати своє робоче місце. А що стосується топ-чиновників, які, власне, мають, звичайно, як і будь-які пересічні громадяни, якийсь час для відпочинку чи ще для чогось, от для них і введено обмеження. Тобто якщо дійсно людина має планову відпустку, вона спокійно може її провести в Україні. Якщо це потреби гуманітарного характеру, знову ж таки через збройну агресію російської федерації — в її активній фазі безліч наших співгромадян опинилися за кордоном. Вони хворіють, вони помирають за кордоном, відповідно є гуманітарна потреба в такий спосіб виїжджати», — сказав урядовець.

Окрім того, Немчінов зауважив, що українська медична система «передусім зараз налаштована на лікування наших воїнів». І службовці органів місцевого самоврядування у разі хвороби теж можуть виїхати на лікування за кордон.

Довідка Finance.ua:

раніше РНБО ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості;

президент підписав указ про введення в дію відповідного рішення;

Кабінету Міністрів було доручено розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження;

президент Володимир Зеленський заявив, що будь-який виїзд українських посадовців за кордон має здійснюватися винятково за рішенням Ради національної безпеки й оборони.



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Укрінформ За матеріалами:

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