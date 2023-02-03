Прикордонники розповіли, як діє норма про заборону виїзду для держслужбовців — Finance.ua
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Прикордонники розповіли, як діє норма про заборону виїзду для держслужбовців

Казна та Політика
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Заборона на виїзд держслужбовцям діє, до прикордонників продовжують надходити списки осіб, яких це стосується.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Та інформація, яка до нас вже надійшла, є в інспекторів ДПСУ на державному кордоні, і ми продовжуємо очікувати, що всі надішлють такі дані...
(на уточнююче питання, про скільки осіб може йтися) Звісно, це тисячі. Але сказати, що це 10 тисяч чи 15 — ми цього не можемо.
Норма, яку вніс уряд, набула чинності і вже діє. Звісно, що ми продовжуємо очікувати від усіх інформацію, яку уряд визначив надати до адміністрації ДПСУ.
«Проте наголошую, це і питання контролю, і питання відповідальності посадових осіб, які підпадають під цей перелік. Якщо прикордонники на кордоні встановлять, що така особа підпадає під перелік, визначений Кабміном, навіть якщо ще немає списків, то може бути прийнято рішення у відмові в перетині державного кордону, якщо ця людина слідує не зі службовою метою, тобто у відрядження, і не підпадає під інші виключення щодо відвідування дітей, лікування чи смерті близьких осіб», — сказав він.
Демченко також зазначив, що наразі прикордонники отримують багато запитів про роз’яснення, чи підпадає та чи інша особа під ці нові обмеження. Водночас, за словами речника, ДПСУ не в праві давати такі роз’яснення, оскільки саме уряд визначив перелік категорій цих осіб. Міністерства, відомства і державні органи мають самі визначитися, хто підпадає під ці обмеження і надати прикордонникам таку інформацію.
За матеріалами:
Економічна Правда
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