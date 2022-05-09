Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував можливість скасування заборони — Finance.ua
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Виїзд чоловіків за кордон: Шмигаль прокоментував можливість скасування заборони

Вчора 13:32
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Українським чоловікам не планують дозволяти виїзд за кордон за умов дії воєнного стану. При цьому рішення про скасування заборони залежить від позиції військових.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Під час воєнного стану це не планується. Тут насправді військові приймають рішення, але я вважаю, що поки йде війна, всі чоловіки мають бути в Україні», — зазначив прем’єр.
За його словами, територію країни залишили близько 5 млн людей. На цьому етапі повертається більше громадян, ніж виїжджає.
«Офіційно зафіксована цифра — це 4,7 млн. За останні трохи більше двох тижнів 700 тис. українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну. Ми це відчуваємо за наповненістю міст, відновленням роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%», — зазначив глава уряду.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні або за кордоном 🧐

За матеріалами: РБК-Україна
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