Виграли безкоштовну подорож: у підсумку отримали рахунок на $47 тисяч — Finance.ua

Виграли безкоштовну подорож: у підсумку отримали рахунок на $47 тисяч Сьогодні 18:33 — Світ

Виграли безкоштовну подорож: у підсумку отримали рахунок на $47 тисяч

Американець Майк Кемерон виграв безкоштовну подорож Карибами на круїзному лайнері. Але в підсумку йому виставили рахунок на 47 000 доларів.

Про це пише The Independent

Майк Кемерон і його подруга Тамара Мастерман з Міннесоти виграли безкоштовну подорож на лайнері Norwegian Cruise Line, який вирушив у дорогу на початку цього року. Корабель Encore вирушив у тижневий тур Карибами з Маямі (Флорида) 5 січня.

Але під час круїзу Майк Кемерон захворів на грип, і йому довелося звернутися по медичну допомогу. Чоловікові ставили крапельниці і за три дні він одужав. Незабаром пасажир лайнера дізнався, що лікування коштувало йому 47 000 доларів.

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«Я не знаю, як мені вдасться розплатитися з ними, мені доведеться, але я не знаю, як», — каже Кемерон.

Повідомляється, що круїзна лінія вже списала гроші з двох кредитних карток, які були оформлені на пасажира, максимально використавши кожну з них. Тепер Майку Кемерону належить виплатити решту 21 000 доларів.

Примітно, що відпочивальники купили туристичну страховку від Norwegian, яка покриває витрати на суму до 20 000 доларів. Але їм не вдалося подати позов. За словами Кемерона, у медичному відділенні лайнера його запевняли, що хвилюватися не варто, адже у нього є страховка.

Представник Norwegian Cruise Line підтвердив The Independent, що 9 січня Кемерона помістили в медичний центр на борту і «він отримав відповідне до його стану лікування, після чого 62 години перебував у критичному стані».

УНІАН За матеріалами:

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