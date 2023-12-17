Вихідні на Різдво і Новий рік 2024: як відпочиватимуть в українських компаніях (опитування, інфографіка) — Finance.ua

Вихідні на Різдво і Новий рік 2024: як відпочиватимуть в українських компаніях (опитування, інфографіка) Сьогодні 05:46 — Особисті фінанси

Вихідні на Різдво і Новий рік 2024: як відпочиватимуть в українських компаніях (опитування, інфографіка)

Work.ua запитав у своїх користувачів, чи заплановані в їхніх компаніях різдвяно-новорічні канікули та корпоративні вечірки. Думки розділилися щодо доцільності й перших, і других.

Наближаються традиційні зимові свята. Українці звикли, що це час довгих вихідних чи навіть канікул. Проте цього року, як і минулого, відпочивати на Різдво та Новий рік будуть не всі.

Різдво і Новий рік 2024

У 2023-му вперше за багато років в Україні святкуватимуть Різдво 25 грудня, оскільки ще у вересні ПЦУ перейшла на Новоюліанський календар. Це понеділок, а отже, цього дня ми мали б відпочивати. Але під час дії воєнного стану Закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану скасовує додаткові вихідні.

Проте підприємства, установи, організації можуть встановлювати їх самостійно. Для цього роботодавець видає наказ про встановлення на час святкового дня режиму вихідного дня. Порушенням законодавства така ініціативна не буде.

Щодо Різдва 7 січня, то вихідний на наступний день скасовує Закон про внесення змін до статті 73 КЗпП № 9431.

Новий рік — це одне з офіційних свят, що передбачає надання додаткового неробочого дня. Цього року 1 січня 2024 року припадає на понеділок, але працювати чи ні керівництво кожної окремої компанії вирішує на власний на розсуд.

Як відпочиватимуть в українських компаніях

Work.ua поцікавився у роботодавців, які зареєстровані на сайті, чи цього року працівники їхніх компаній отримають додаткові вихідні на різдвяно-новорічні свята.

Так, лише 33% респондентів планують працювати. 41% опитаних відпочиватиме на Різдво і Новий рік. Тільки 1 січня буде вихідним у 21% компаній. І 5% запланували відпочинок на 1 та 8 січня 2024.

Ряд компаній ще не визначилися, чи варто взагалі встановлювати додаткові вихідні. Також були й такі, які вирішили влаштувати довгі різдвяно-новорічні канікули. Були різні варіанти:

«Відпочиваємо з 22.12 по 8.01».

«З 25.12 по 07.01».

«Будемо святкувати з 29.12.23 до 07.01.2024».

«Відпочиватимемо з 30.12 по 08.01».

«Будемо відпочивати 25.12 та 01.01−07.01».

«У нас канікули з 25.12 по 01.01 включно».

«Лише 1 і 2 січня».

«Працюю на себе. Буду відпочивати цілий тиждень».

«У нашої компанії у всіх співробітників відпустка з 25 грудня на 2 тижні».

Більшість учасників опитування гуляти на корпоративі не дуже хочуть. 52% респондентів заявили, що влаштовувати новорічний корпоратив не варто (минулого року таких було 76%). 37% підтримують ідею новорічної вечірки, але без масштабних, пишних заходів, а 3% згодні лише на онлайн-зустріч. Хочеться свята, як це було до війни, 8% опитаним.

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