Виділили гроші за квітень громадам, які прихистили переселенців — Finance.ua

Виділили гроші за квітень громадам, які прихистили переселенців Вчора 16:45 — Казна та Політика

Уряд виділив з резервного фонду Держбюджету понад 126,2 млн грн на відшкодування комунальних витрат за квітень громадам, які безоплатно прихистили переселенців у комунальних та державних закладах, а також приватних закладах освіти. Відповідне розпорядження прийняв Уряд під час засідання 26 липня.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

«Уряд продовжує системну підтримку громад, які надали прихисток тим, хто був змушений тікати від війни. Йдеться про компенсацію за спожиті комунальні послуги у школах, дитячих садках, будинках культури, які перетворили на тимчасове житло для вимушених переселенців. У квітні по всій країні таких закладів було близько 6,4 тисячі», — зазначив Олексій Чернишов.

Проєкт розпорядження розроблений на основі узагальненої Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій та шести профільних міністерств. У квітні для розміщення тимчасово переміщених осіб було задіяно 6398 закладів, з них понад 3,4 тисячі — освітні.

Компенсація від держави йде на покриття витрат на воду, світло, газ, вивезення сміття, а також купівлю дров, пелет і вугілля.

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