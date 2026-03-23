Видатки з держбюджету за січень-лютий становили 547,2 млрд грн

Казна та Політика
За січень — лютий 2026 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 547,2 млрд грн, що на 9 млрд грн (на 1,7%) більше ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі у лютому — 303,4 млрд гривень.
Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень — лютий 2026 року становили 327,4 млрд грн або 59,8% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у лютому було витрачено 177,8 млрд грн.
Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 13 березня 2026 року, повідомили у Міністерстві фінансів України.

Куди спрямували кошти

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:
  • 260,5 млрд грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (у тому числі у лютому — 134,3 млрд грн) або 47,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень — лютий 2026 року (у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 31 млрд грн, або на 13,5%);
  • 106,5 млрд грн — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у лютому — 52 млрд грн) або 19,5% від загального обсягу видатків, що на 1,9 млрд грн або на 1,7% менше проти аналогічного періоду минулого року. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
— трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;
— соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
— виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
  • 50,6 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у лютому — 38,2 млрд грн) або 9,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
— підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, оплата комунальних послуг;
— перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
  • 49,4 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у лютому — 28,6 млрд грн) або 9% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 2,2 млрд грн або на 4,7%);
  • 38,8 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у лютому — 27,8 млрд грн) або 7,1% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:
—  придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;
— забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;
  • 36,2 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у лютому — 18,4 млрд грн) або 6,6% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 11 млрд грн або на 43,6%).
Нагадаємо, видатки загального фонду держбюджету за січень становили 243,8 млрд гривень.
