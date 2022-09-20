Видатки на утримання військових у серпні зросли на понад 40% — Finance.ua

Видатки на утримання військових у серпні зросли на понад 40% Вчора 09:12 — Казна та Політика

Видатки на утримання військових у серпні зросли на понад 40%

У серпні касові видатки на утримання військовослужбовців порявняно з липнем зросли на 41,6% або з 62 мільярдів гривень до 87,8 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані Держказначейства, опубліковані пресслужбою Міністерства фінансів.

Зазначається, що у загальній структурі касових витрат їхня частка досягла 41,3% з 35,4% у липні. А всі касові видатки держбюджету в серпні зросли до 212,7 млрд грн із 174,9 млрд грн у липні.

З початку повномасштабної війни росії проти України, на виплати грошового утримання військовослужбовцям було направлено 375,6 млрд грн, або 31,3% від усіх видатків загального фонду держбюджету (понад 1,2 трлн грн).

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Видатки на оплату праці з нарахуваннями у серпні становили 112,4 млрд грн, або 52,8% видатків, а з початку війни — 499 млрд грн, або 41,6%.

Також з кінця лютого на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі воєнної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту було витрачено ще 149,7 млрд грн, або 12,5% видатків загального фонду держбюджету. Зокрема у серпні — 14,6 млрд грн, чи 6,9%.

Також з початку війни пʼята частина (21,7%) усіх витрат, або 257,4 млрд грн (у серпні — 43,2 млрд грн), припала на соціальне забезпечення. З них:

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