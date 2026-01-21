Видатки держбюджету зросли на 20% - Мінфін Сьогодні 16:34 — Казна та Політика

Видатки держбюджету зросли на 20% - Мінфін

За 2025 рік загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 4,19 трлн грн, що на 697,2 млрд грн, або на 20% більше ніж за минулий рік. У тому числі у грудні було витрачено 649,9 млрд гривень.

Про це повідомили в Мінфіні.

Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за 2025 рік становили 2,67 трлн грн або 63,8% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у грудні було витрачено 445,7 млрд гривень.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 січня 2026 року.

Всі пріоритетні видатки України, включаючи оборону, безпеку та соціальні зобов’язання, були повністю профінансовані на кінець 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано:

1,55 трлн грн — на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями (освітяни, науковці, працівники медицини, культури, соціальні працівники та ін.).

У тому числі у грудні — 152,2 млрд грн (36,9%) від загального обсягу видатків, витрачених за 2025 рік (проти минулого року зросли на 256,4 млрд грн, або на 19,9%);. 659,6 млрд грн — на соціальне забезпечення (зокрема, виплату пенсій і допомоги, стипендій, допомоги сім’ям з дітьми та ін.) (у грудні — 76,9 млрд грн) або 15,7% від загального обсягу видатків, що на 89,5 млрд грн або на 15,7% більше проти минулого року;. 677,1 млрд грн — на оплату використання товарів і послуг (у грудні — 158,6 млрд грн) або 16,2% від загального обсягу видатків.

Кошти були спрямовані, зокрема, на:

підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів;

перерахування Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

594,8 млрд грн — на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (у грудні — 160,7 млрд грн) або 14,2% від загального обсягу видатків. Кошти були спрямовані, зокрема, на:

придбання товарів для задоволення потреб Збройних Сил України;

забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва;

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру;

361,6 млрд грн — на обслуговування державного боргу (у грудні — 41,7 млрд грн) або 8,6% від загального обсягу (проти минулого року зросли на 53,2 млрд грн, або на 17,3%);

188,2 млрд грн — на трансферти місцевим бюджетам (у грудні — 15,2 млрд грн) або 4,5% від загального обсягу (проти минулого року зросли на 10,8 млрд грн, або на 6,1%).

Нагадаємо, за оперативними даними Державної казначейської служби, за 2025 рік до загального фонду державного бюджету надійшло 2,66 трлн гривень.

