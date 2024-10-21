ВВП України за дев’ять місяців зріс на 4,5% — Finance.ua

ВВП України за дев’ять місяців зріс на 4,5% Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

ВВП України за дев’ять місяців зріс на 4,5%

У вересні 2024 року українська економіка зросла на 3,8% [±1%] у порівнянні із серпнем минулого року. За дев’ять місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,5% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Такі дані оприлюднило Міністерство економіки.

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«Попри виклики війни, економіка України продовжує відновлюватися. У вересні найбільший приріст показало сільське господарство завдяки ранньому збору пізніх культур. Зростання також спостерігалося у транспорті та будівництві. Другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу, і однією з ключових причин цього оптимізму є нормалізація ситуації в енергетиці», — зазначила рерша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, економічне зростання за перші дев’ять місяців 2024 року на рівні 4,5%, відповідає оновленому урядовому прогнозу. Зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.

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Пожвавлення внутрішнього попиту та стабільна робота Українського морського коридору підтримали позитивні тенденції у промисловості. Зростає попит на продукцію машинобудування (зокрема ВПК) та будівельні матеріали, а також промислові товари для домогосподарств.

Пожвавлення промисловості позитивно вплинуло на транспорт — зросли обсяги залізничних перевезень та переробки вантажів у морських портах. У будівництві збільшились обсяги робіт завдяки відновленню критичної інфраструктури та ремонту доріг.

У внутрішній торгівлі спостерігалось зростання обороту завдяки збільшенню споживчого попиту та налагодженню постачання товарів.

Сільське господарство демонструє позитивну динаміку через початок збору пізніх культур, а тваринництво зростає завдяки стабільному попиту та державній підтримці.

Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування та економічну активність бізнесу.

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