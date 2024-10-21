ВВП України за дев’ять місяців зріс на 4,5% — Finance.ua

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ВВП України за дев’ять місяців зріс на 4,5%

Казна та Політика
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ВВП України за дев’ять місяців зріс на 4,5%
ВВП України за дев’ять місяців зріс на 4,5%
У вересні 2024 року українська економіка зросла на 3,8% [±1%] у порівнянні із серпнем минулого року. За дев’ять місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,5% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Такі дані оприлюднило Міністерство економіки.
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«Попри виклики війни, економіка України продовжує відновлюватися. У вересні найбільший приріст показало сільське господарство завдяки ранньому збору пізніх культур. Зростання також спостерігалося у транспорті та будівництві. Другий місяць поспіль підприємства торгівлі, промисловості та будівництва покращують оцінки своєї діяльності на найближчу перспективу, і однією з ключових причин цього оптимізму є нормалізація ситуації в енергетиці», — зазначила рерша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.
За її словами, економічне зростання за перші дев’ять місяців 2024 року на рівні 4,5%, відповідає оновленому урядовому прогнозу. Зростання реального ВВП за підсумками 2024 року очікується на рівні 3,5%.
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Пожвавлення внутрішнього попиту та стабільна робота Українського морського коридору підтримали позитивні тенденції у промисловості. Зростає попит на продукцію машинобудування (зокрема ВПК) та будівельні матеріали, а також промислові товари для домогосподарств.
Пожвавлення промисловості позитивно вплинуло на транспорт — зросли обсяги залізничних перевезень та переробки вантажів у морських портах. У будівництві збільшились обсяги робіт завдяки відновленню критичної інфраструктури та ремонту доріг.
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У внутрішній торгівлі спостерігалось зростання обороту завдяки збільшенню споживчого попиту та налагодженню постачання товарів.
Сільське господарство демонструє позитивну динаміку через початок збору пізніх культур, а тваринництво зростає завдяки стабільному попиту та державній підтримці.
Водночас дефіцит кваліфікованих фахівців негативно впливає на очікування та економічну активність бізнесу.
За матеріалами:
Finance.ua
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