Гетманцев відповів, що сприяло зростанню ВВП у другому кварталі 2024 року — Finance.ua
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Гетманцев відповів, що сприяло зростанню ВВП у другому кварталі 2024 року

Казна та Політика
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Гетманцев відповів, що сприяло зростанню ВВП у другому кварталі 2024 року
Гетманцев відповів, що сприяло зростанню ВВП у другому кварталі 2024 року
У другому кварталі 2024 року реальний ВВП України зріс на 3,7% у річному вимірі. Порівняно з попереднім кварталом, економіка показала невелике зростання на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору).
Про це повідомляє голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.
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Оцінка Держстату збіглася з останнім прогнозом НБУ за ІІ квартал (липень). З урахуванням результатів ІІ кварталу, за першу половину року реальний ВВП оціночно збільшився на 4,3−4,4% (рік до року). У липні МЕРТ оцінював таке зростання на рівні 4,1% (+/-1%).

Що вплинуло на зростання ВВП у другому кварталі

Свій позитивний внесок у ситуацію зробила низка факторів:
  • розширення споживчого попиту і реальних зарплат (проти першої половини 2023 року середня зарплата номінально збільшилась на 22,2%, з врахуванням інфляції за період — на 17,7%);
  • збільшення зайнятості, стабільна робота морського коридору, що підтримала роботу сектору транспорту загалом (у першій половині 2024 року вантажообіг збільшився на 19% рік до року) та збільшила виробництво у низці галузей, зокрема гмк (+29,3% за першу половину року);
  • відновлення і розширення інвестиційної активності, насамперед у секторі безпеки і оборони.
По першій половині року, промисловість в цілому зросла на 8,1%, будівництво на 37,1% (в т.ч. інженерних споруд на 46,1%).
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Настання ясності із зовнішнім фінансуванням підтримувало бюджетні видатки і економічне відновлення у першій половині року.

Виклики для економіки

Незважаючи на відновлення, темпи зростання економіки сповільнюються через вичерпання ефекту низької бази 2023 року.
Крім того, основними факторами, які стримують розвиток, залишаються:
  • Продовження війни, що створює значні економічні збитки.
  • Руйнування енергетичної інфраструктури та необхідність пошуку альтернативних джерел енергії.
  • Зниження врожайності та дефіцит професійних кадрів через міграцію та мобілізацію.
За прогнозами, зростання реального ВВП у 2024 році може сповільнитися до 3,5−3,7%.
Нагадаємо, Гетманцев запевняє, що для покриття дефіциту бюджету в 2024 буде достатньо підвищення податків, але у наступному році можуть з’явитися нові потреби.
За матеріалами:
Finance.ua
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