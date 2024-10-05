Гетманцев відповів, що сприяло зростанню ВВП у другому кварталі 2024 року — Finance.ua

Гетманцев відповів, що сприяло зростанню ВВП у другому кварталі 2024 року Сьогодні 18:18 — Казна та Політика

Гетманцев відповів, що сприяло зростанню ВВП у другому кварталі 2024 року

У другому кварталі 2024 року реальний ВВП України зріс на 3,7% у річному вимірі. Порівняно з попереднім кварталом, економіка показала невелике зростання на 0,2% (з урахуванням сезонного фактору).

Про це повідомляє голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.

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Оцінка Держстату збіглася з останнім прогнозом НБУ за ІІ квартал (липень). З урахуванням результатів ІІ кварталу, за першу половину року реальний ВВП оціночно збільшився на 4,3−4,4% (рік до року). У липні МЕРТ оцінював таке зростання на рівні 4,1% (+/-1%).

Що вплинуло на зростання ВВП у другому кварталі

Свій позитивний внесок у ситуацію зробила низка факторів:

розширення споживчого попиту і реальних зарплат (проти першої половини 2023 року середня зарплата номінально збільшилась на 22,2%, з врахуванням інфляції за період — на 17,7%);

(проти першої половини 2023 року середня зарплата номінально збільшилась на 22,2%, з врахуванням інфляції за період — на 17,7%); збільшення зайнятості, стабільна робота морського коридору, що підтримала роботу сектору транспорту загалом (у першій половині 2024 року вантажообіг збільшився на 19% рік до року) та збільшила виробництво у низці галузей, зокрема гмк (+29,3% за першу половину року);

що підтримала роботу сектору транспорту загалом (у першій половині 2024 року вантажообіг збільшився на 19% рік до року) та збільшила виробництво у низці галузей, зокрема гмк (+29,3% за першу половину року); відновлення і розширення інвестиційної активності, насамперед у секторі безпеки і оборони.

По першій половині року, промисловість в цілому зросла на 8,1%, будівництво на 37,1% (в т.ч. інженерних споруд на 46,1%).

Настання ясності із зовнішнім фінансуванням підтримувало бюджетні видатки і економічне відновлення у першій половині року.

Виклики для економіки

Незважаючи на відновлення, темпи зростання економіки сповільнюються через вичерпання ефекту низької бази 2023 року.

Крім того, основними факторами, які стримують розвиток, залишаються:

Продовження війни, що створює значні економічні збитки.

Руйнування енергетичної інфраструктури та необхідність пошуку альтернативних джерел енергії.

Зниження врожайності та дефіцит професійних кадрів через міграцію та мобілізацію.

За прогнозами, зростання реального ВВП у 2024 році може сповільнитися до 3,5−3,7%.

Нагадаємо, Гетманцев запевняє , що для покриття дефіциту бюджету в 2024 буде достатньо підвищення податків, але у наступному році можуть з’явитися нові потреби.

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